Masivo corte deja a oscuras desde Argentina hasta Uruguay

El servicio eléctrico se había restablecido el domingo al medio día en un tercio de los hogares de Argentina, después de que una falla masiva dejó por la mañana a decenas de millones sin luz en todo el territorio argentino y en partes de los vecinos Uruguay y Paraguay.

La agencia de Energía argentina dijo que "el colapso" del sistema de interconexión ocurrió a las 7.07 hora local (1007 GMT) del domingo (5 de la mañana de Colombia).



Pero las empresas distribuidoras en Argentina, Paraguay y Uruguay, dijeron que el servicio ya estaba volviendo en las grandes ciudades, incluyendo Buenos Aires y Montevideo.



Las autoridades dijeron que no estaban claras las causas del corte y abrieron una investigación, pero temprano por la tarde aún no había detalles al respecto. La empresa de energía eléctrica Edesur Argentina dijo que el corte era "excepcional", que no obedeció a un problema de la compañía y que probablemente tomaría el resto del día restablecer por completo el servicio.

La agencia de Energía argentina dijo que para las 13.30 hora local los distribuidores a nivel nacional habían restablecido 5.000 de los 15.000 MW de la demanda total.



El apagón masivo en el Día del Padre afectó el transporte público en Buenos Aires, cortó el suministro de agua e interrumpió las comunicaciones telefónicas y el servicio de internet. "La ciudad es un desastre. No hay semáforos. Los negocios no están abiertos. Arruinó el Día del Padre", dijo Liliana Comis, una jubilada de 75 años en Buenos Aires.

Ruido político

Varias provincias argentinas tuvieron que demorar las elecciones a gobernador que se celebraban este domingo. Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego están renovando su gobierno local.



Alberto Fernández, uno de los candidatos presidenciales peronistas que buscan sacar de la oficina al mandatario Mauricio Macri en las elecciones de octubre, escribió en un tuit: "El Presidente debería emitir un comunicado y dar explicaciones sobre lo que están padeciendo los argentinos". "Subieron las tarifas tanto como sus amigos les reclamaron y generaron el apagón más grande de la historia", agregó.



Macri aún no había hecho comentarios sobre el episodio. Un portavoz de la petrolera argentina YPF dijo a Reuters que todas las plantas en su refinería La Plata, clave en la cadena de suministro petrolero, habían sido cerradas tras el corte.



Usuarios de redes sociales dijeron que el corte alcanzó también a Paraguay y Brasil, aunque el operador del sistema brasileño de electricidad aseguró que no afectó al país.



La compañía de electricidad de Paraguay, ANDE, informó en un comunicado que parte de la central hidroeléctrica de Yaciretá quedó bloqueada y que en consecuencia se fue brevemente el servicio en las ciudades de Ayolas, Villalbin, Pilar y otras aledañas.



El presidente de ANDE, Pedro Ferreira, dijo a Reuters que la central hidroeléctrica paraguaya de Acaray está abasteciendo algunas zonas de las provincias norteñas argentinas de Formosa, Chaco y Misiones.