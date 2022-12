Unos 243.681 migrantes han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, en lo que va de año en su camino hacia Norteamérica, según cifras oficiales divulgadas este viernes por la Cancillería panameña.



Esta cifra, cuando faltan menos de dos semanas para cerrar 2022, es histórica y deja muy atrás la de 133.726 transeúntes que atravesaron el Darién en 2021, los 8.594 en 2020 - cuando las fronteras estuvieron cerradas a causa de la pandemia de la covid - y 30.055 en 2016, durante la crisis de migrantes cubanos.

El movimiento migratorio por el Darién disminuyó de forma abrupta después que el Gobierno de EE.UU anunciara en octubre pasado una nueva política según la cual todo venezolano que entre a ese país habiendo cruzado de manera irregular la frontera de México y de Panamá, será expulsado a territorio mexicano.



Además, los expulsados serán excluidos del programa que dará estatus legal en Estados Unidos por dos años a 24.000 venezolanos que lleguen en avión y con patrocinadores.



En octubre, el mes con mayor tránsito de acuerdo con las cifras oficiales panameñas, cruzaron 59.773 migrantes, y en noviembre, tras la decisión estadounidense, 16.632 transeúntes.

"La migración nunca va a cambiar y nadie va a poder pararla", sostuvo este viernes la canciller panameña, Janaina Tewaney, durante una reunión con la prensa local y extranjera.



Lo importante, añadió, "es que la misma sea organizada, planeada, respete los derechos mínimos de las personas, que se entienda que es un drama de ser humano y que no se utilicen rutas como el Darién".



Migrantes en la frontera México-Estados Unidos intentan mantenerse calientes Foto: Joh Moore/Getty Images Norteamérica/AFP

"Esa selva no es una ruta, es más un castigo al ser humano", expresó la ministra de relaciones exteriores.



La peligrosa selva del Darién ha sido durante décadas utilizada por personas procedentes de todo el mundo que viajan de forma irregular hacia Estados Unidos, pese a los graves peligros que entraña por su entorno salvaje y por la presencia de grupos del crimen organizado.



Las autoridades de Panamá, país que registra la cantidad de migrantes y ofrece albergues temporales, han solicitado en reiteradas ocasiones ayuda a la comunidad internacional para atajar el problema migratorio y enfrentarlo como un fenómeno regional.

Panamá no regularizará la ruta selvática del Darién

Migrante ilegal es atrapado por las autoridades de la frontera Foto: Allison Dinner/AFP

El gobierno de Panamá descartó este viernes regularizar el paso de migrantes ilegales por la inhóspita selva del Darién.



El gobierno toma esta decisión pese a los más de 240.000 personas que cruzaron este punto fronterizo con Colombia en su ruta hacia Estados Unidos.



En su mayoría, las cifras de este año se deben al éxodo venezolano, con 149.826 personas de este país, seguido de los ecuatorianos, 27.921, haitianos 20.000, y cubanos, 5.821, según la cifras actualizadas hasta este viernes.



"La selva del Darién no va a ser una ruta regularizada", dijo la canciller panameña, Janaina Tewaney, durante una reunión con periodistas.



Sus declaraciones se producen tras reunirse esta semana en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para analizar posibles medidas que frenen el récord de personas que atraviesan la peligrosa selva.



"No vamos a ponderar ninguna ruta por el Darién, muy por el contrario, las medidas que se van a llevar a cabo son para proteger la selva del Darién, no para normalizar una ruta que no debe ser normalizada", señaló Tewaney.



Panamá, Colombia y Costa Rica, con el apoyo de Estados Unidos, buscan establecer posibles rutas migratorias para facilitar un tránsito seguro y regularizado para los migrantes.

La peligrosa ruta que miles de migrantes recorren

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes descansan en el puente internacional de Matamoros, Tamaulipas, Mexico Foto: Verónica G. Cardenas/AFP

La selvática frontera de Panamá y Colombia, de 266 km, se ha convertido en un corredor para los migrantes irregulares que, provenientes de Sudamérica, tratan de cruzar América Central hacia Estados Unidos.



En esta jungla virgen, de 575.000 hectáreas, los viajeros enfrentan múltiples peligros, como animales salvajes, entre ellos serpientes venenosas, ríos caudalosos y grupos criminales.

Santiago Andrés Venera Salazar*

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de agencias