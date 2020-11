Tras destitución, expresidente Vizcarra evalúa postularse al Congreso

El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) evalúa presentar su candidatura al Congreso de su país en los comicios generales que se celebrarán el próximo 11 de abril.



"Estoy evaluando la mejor decisión al respecto", dijo Vizcarra en declaraciones al canal de televisión Latina, donde aseguró que la decisión que tomó el Congreso de destituirlo de la jefatura de Estado, el pasado 9 de noviembre, lo "tomó por sorpresa".



Añadió que el masivo rechazo que generó esta medida entre la población, lo ha llevado a "evaluar la situación" de su futuro político, porque considera que hay temas sobre los que no se puede "mantener al margen".



Vizcarra dijo, sin embargo, que aunque su intención es encabezar una lista al Congreso, aún no ha conversado "con ningún partido político", pero durante esta semana podría anunciar su decisión final.



Esta posición contrasta con los dichos del mandatario cuando ocupaba la presidencia, pues en repetidas ocasiones indicó que no tenía intención alguna de postular a cargos públicos una vez que dejara su mandato.

Aventura golpista

El exgobernante también consideró que fue víctima de una "aventura golpista" que llevó a su destitución por el Congreso y la toma de mando del legislador Manuel Merino, quien permaneció en el cargo menos de una semana al desatarse masivas protestas que fueron duramente reprimidas por la Policía con un saldo de dos muertos y decenas de heridos.



Vizcarra dijo que en su intención de postular al parlamento también ha influido la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar, la semana pasada, una demanda competencial que había presentado su Gobierno para que se pronuncie contra el uso que hace el Congreso de la destitución por "incapacidad moral" de un gobernante.



Agregó que también considera que "el esfuerzo de las reformas políticas y reforma judicial" que impulsó durante su gestión "se han quedado a medias". "Creo que todos los peruanos debemos hacer el esfuerzo de colaborar de donde podamos para corregir esta situación. Lo han hecho millones de peruanos en las calles. Estoy evaluando la mejor decisión al respecto", reiteró.

Tras la destitución de Vizcarra se desataron una ola de protestas en el país. Foto: Paolo Aguilar. EFE

Contra la inmunidad

Vizcarra adelantó que si presenta su candidatura al Congreso, planteará la eliminación de la inmunidad parlamentaria, uno de los puntos de la reforma política que impulsó sin éxito durante su gestión gubernamental.



También se sumó a las voces ciudadanas y de políticos que indican que se debe impulsar una reforma o un cambio de la Constitución peruana, que se promulgó en 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), y que consideró "desfasada".



"Creo que nuestra Constitución está desfasada, tiene que ponerse a tono del 2021. El modelo económico, como concepto, está bien concebido en la Constitución, pero tiene que lograrse que no ocurra lo que ha pasado, por ejemplo, en esta pandemia que tengamos sectores sociales absolutamente abandonados", sostuvo.

Investigado por la Fiscalía

Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso tras conocerse los testimonios de aspirantes a colaboradores de la Justicia que señalaron que recibió sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014).



A pesar de que estos testimonios aún no han sido corroborados ni aceptados plenamente por la Justicia, el Legislativo sometió al exgobernante a un juicio político y lo destituyó por "permanente incapacidad moral".



Ahora la investigación de este caso ha sido encargado al fiscal Germán Juárez, quien integra el equipo especial del caso Lava Jato en Perú, específicamente vinculado con el "club de la construcción", una presunta alianza ilegal de empresas constructoras para entregar sobornos y dádivas a cambios de obtener grandes obras estatales.



Tras conocerse el anuncio de Vizcarra, políticos opositores cuestionaron que su eventual elección como congresista le dará una inmunidad parlamentaria que puede dificultar las investigaciones en su contra.

