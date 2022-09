Una potente marcha de grupos feministas y de ciudadanos de Ecuador llegó este miércoles a la Comandancia General de la Policía en Quito para protestar por el presunto atroz femicidio de la abogada María Belén Bernal, cuyos restos fueron encontrados cerca a una escuela de formación de la institución.



Cientos de manifestantes se agolparon frente a la sede de la Comandancia, en el casco comercial de Quito, luego de caminar varias cuadras desde un sitio de concentración a la que había convocado la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo.



Gritos como "asesinos" y "feminicidas" se escucharon durante la protesta en la que muchos manifestantes se sentaron en la calle aledaña a la sede policial y entonaron canciones contra las desapariciones.



Esto es lo que se sabe hasta ahora del presunto caso de feminicidio que conmocionó a Ecuador.



La desaparición y el sospechoso prófugo

Bernal, de 34 años, desapareció el pasado 11 de septiembre luego de que acudiera sola a la Escuela Superior de Policía, al norte de Quito, para visitar a su esposo, Germán Cáceres, un agente instructor que figura como el principal sospechoso del crimen.



Su caso, que ha sacudido la conciencia nacional y ha remecido a la institución del orden, se conoció después de que la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, denunciara que no sabían nada de su hija desde el 11 de septiembre.



La Fiscalía, tras conocer la denuncia, tomó una primera declaración a Cáceres, pero lo dejó en libertad al no encontrar indicios suficientes para ordenar su prisión preventiva.



Después de esa declaración, el esposo huyó y se mantiene en condición de prófugo. La Policía abrió un proceso de destitución en su contra por no presentarse al trabajo.



Protestas por la desaparición de María Bernal. Foto: AFP

¿Qué se sabe hasta ahora?

Según la madre de Bernal, en las primeras diligencias se encontraron el teléfono, la cartera, la billetera y una zapatilla de su hija "en la Escuela Superior, debajo de unas gradas, escondido en una funda".



La abogada ingresó a la ESP en una hora inusual para visitas. Lo hizo durante la madrugada del domingo 11 de septiembre, según reconoció la Policía.



"Le llevaba alimentos (...) por eso el oficial (de control) autorizó que ella pase", explicó el comandante policial, general Fausto Salinas, durante el proceso de búsqueda de la abogada. Anotó que los civiles "no pueden ingresar en altas horas (de la noche) a excepción de estos casos excepcionales".



Salinas dio a conocer en una entrevista radial que la causa de muerte de María Belén Bernal fue es por estrangulamiento y asfixia. “Sabemos que sucedió el hecho en el dormitorio y que él (Germán Cáceres) busque una coartada para deshacerse del cuerpo”.



Tras la desaparición, el presidente Guillermo Lasso ordenó la separación del cargo del entonces director de la ESP. Y El gobierno ofrece una recompensa de 20.000 dólares para localizar a Cáceres.



La Policía dijo que no descansaría hasta llevar al "asesino ante la justicia, mientras tanto se ejecutan los procesos disciplinaros contra quienes, por acción u omisión, incumplieron con su deber y permitieron que este hecho sucediera".



De su lado, la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, quien acudió al servicio forense de la Policía para verificar la identidad de los restos hallados, pidió a la Fiscalía que se permita a especialistas de universidades participar en las pericias de la investigación.



En un mensaje a la fiscal general, Diana Salazar, la madre solicito que permita "la asistencia técnica a las universidades públicas y privadas del país, así como de otros organismos en las diligencias periciales, técnicas forenses y médicas".



Protestas por el hallazgo

Los restos de María Belén fueron encontrados este miércoles en el cerro Casitagua, muy cerca de la Escuela policial.



El presidente Guillermo Lasso, quien se encontraba en Estados Unidos, se pronunció por Twitter: "Con profundo dolor e indignación lamento informar que María Belén fue encontrada. Su femicidio no quedará impune y todos los responsables serán sometidos a la ley".

El feminicidio en Ecuador es castigado con hasta 26 años de cárcel Foto: AFP

De forma paralela a una rueda de prensa en la que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó sobre la identificación de los restos, grupos feministas acudieron a la Comandancia de la institución para pedir que el crimen no quede en la impunidad.



La marcha concluyó en un masivo plantón de personas en la calle donde decenas de mujeres depositaron velas y afiches sobre la desaparición de Bernal, así como del sospechoso Cáceres.



Familiares de la víctima pidieron a los ciudadanos "no bajar la presión" sobre las autoridades hasta que se esclarezca este hecho al que muchos consideran como "crimen de Estado" y en el que han sido cuestionadas las actitudes de las autoridades policiales.



En redes sociales también se encendió el debate y el hallazgo de los restos se ubicó como la principal tendencia en las redes sociales en el país. Comentarios de "indignación" y "dolor" proliferaron en las redes, acompañados de imágenes de la protesta que se extendió hasta la noche.

Feminicidios en Ecuador: uno cada 28 horas

Este caso reavivó los reclamos de colectivos sociales ante los altos índices de violencia de género en Ecuador, donde según la Fiscalía se han registrado al menos 573 femicidios desde 2014.



"Encontraremos a Cáceres donde esté y lo entregaremos a la justicia. Pido perdón y ofrezco una disculpa a Elizabeth Otavalo (madre de Bernal) y a su nieto", declaró Carillo. "Este es un crimen atroz que nos duele y nos avergüenza a todos; es inaceptable que un policía haya privado la vida de otra persona, cuando el deber de todo policía es servir y proteger a la ciudadanía", señaló la institución policial en un comunicado.



El femicidio en Ecuador es castigado con hasta 26 años de cárcel. Geraldine Guerra, de la Fundación Aldea, que mapea femicidios en ese país, reportó que en lo que va de 2022 se han producido 206 asesinatos de mujeres.



"Este año en el Ecuador cada 28 horas han asesinado a una mujer por la violencia femicida", dijo. Estadísticas oficiales indican que 65 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años han experimentado alguna forma de violencia en el país.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

