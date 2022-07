Carros de último modelo, joyas, ropa de diseñador y casas gigantes son solo algunos de los lujos que se pueden permitir las élites de Estados Unidos, familias que acumulan fortunas hasta debajo del colchón. Pero, detrás de todo ese esplendor muchas veces hay secretos oscuros que tarde o temprano salen a la luz.



Ese fue el caso de Margarida Bonetti, una mujer brasileña que emigró a Estados Unidos con su esposo en busca de una vida de riqueza y terminó siendo prófuga del FBI.

La historia de esta familia fue contada en el pódcast brasileño ‘A mulher da casa abandonada’ (‘La mujer de la casa abandonada’, en español) que es auspiciado por el medio ‘Folha de São Paulo’. En este, el periodista Chico Felitti ha relatado en varios capítulos lo que descubrió en seis meses de investigación sobre este caso.

(¿No ve desde la app? Escuche el pódcast aquí).

Un oscuro capítulo

Bonetti proviene de una familia noble de São Paulo que ha sido influyente desde el siglo pasado. Luego de pasar sus primeros años en Brasil, ella se casó con Renê Bonetti, con quien se mudó a Maryland, Estados Unidos, en 1979 debido a trabajos empresariales de este.



Pero, la pareja no viajó sola, junto a ellos voló Hilda dos Santos, una señora que les ayudaba con las labores del hogar. Lo que para algunos sería el cumplimiento del ‘sueño americano’, para ella fue el comienzo de una pesadilla.

(Lea además: El misterio resuelto tras las muertes 'inexplicables' de 9 excursionistas).

Hilda dos Santos era maltratada y hasta quemada con agua caliente. Foto: iStock

Sus empleadores empezaron a abusar laboralmente de ella. Según el pódcast, “Hilda fue tratada como una esclava”: no tenía derecho a salario ni asistencia médica, dormía en el sótano de la casa, no podía comer porque le cerraban la alacena bajo llave, era golpeada con zapatos y hasta quemada con agua caliente por parte de los Bonetti.



Aunque desde el 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln había decretado el fin de la esclavitud en todo el país, este no era impedimento para los malos tratos que le eran proporcionados a su empleada doméstica.

(Lea además: El hombre que secuestró un avión y escapó saltando al vacío con una fortuna).

Luego de 20 años de cautiverio, la mujer fue liberada, de acuerdo con el diario brasileño ‘Istoé’, por una denuncia del sacerdote Ademir Guerini y la comunidad de vecinos que habitaba la zona.

De burguesa a prófuga

Antes de que la Policía local los encontrara, Margarida Bonetti empacó sus maletas y huyó a su natal país, tierra donde no la podría judicializar debido a que las leyes prohíben extraditar a ciudadanos nacionales para ser juzgados en otras regiones del mundo.



“Ningún brasileño podrá ser extraditado, salvo el naturalizado, en caso de delitos comunes, cometidos antes de la naturalización, o de comprobada participación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, con arreglo a la ley”, asegura el artículo quinto de la Constitución Federal de Brasil.

(Lea además: El raro cementerio de vampiros donde inocentes eran enterrados con estacas).

Renê Bonetti, en cambio, ya se había nacionalizado como estadounidense y, a diferencia de su esposa, decidió permanecer en el país americano y afrontar el peso de la ley.



Él fue condenado a seis años y medio de prisión y a una indemnización de $100.000 dólares al Estado estadounidense (435 millones de pesos colombianos) y $110.000 dólares a la víctima (479 millones de pesos colombianos).

(Lea además: Los tres extraños que descubrieron ser idénticos y estar en un experimento).

El diario ‘Observador’ reporta que la última información que se tiene del hombre es que ya pagó su condena y ahora trabaja para una empresa de tecnología estadounidense que brinda servicios a la Nasa.

La casa abandonada

‘Mari’, por su parte, nunca fue juzgada y, a principios del 2000, se mudó a una casa abandonada en Higienópolis, uno de los barrios más ricos de São Paulo.



Acorde con Chico Felitti, ‘La mujer de la casa abandonada’ se dejaba ver muy pocas veces por su vecinos y, siempre que lo hacía, lucía ropa desgastada y una crema de color blanco con consistencia espesa.

4) En la casa casi no se percibe movimiento. Pero de repente, una ventana se abre. Y aparece una mujer, con la cara pintada de blanco.

Sucede esporádicamente: pueden pasar varias semanas con los postigos cerrados.



El periodista Chico Felitti huele la historia. Y va hacia ella... pic.twitter.com/qU5jZALDry — Periodistán en India (@periodistan_) July 6, 2022

Sin embargo, con la exposición que ha tenido el caso, la historia de los Bonetti se ha vuelto cada vez más viral. Para 2022, se crearon páginas que se dedican a la difusión y actualización del caso, incluso, la ‘casa abandonada’ se ha vuelto un punto turístico para los curiosos.



Se especula que, debido a lo mediático, Margarida Bonetti un día decidió escapar de esa vivienda sin dejar rastro, abandonando a sus dos perros dentro. ‘Glamour Brasil’ informó que Evory y Ebony, como se llaman los canes, fueron rescatados por la organización sin ánimo de lucro Luisa Mell, el pasado 3 de julio.

(Lea además: Respuestas lógicas a 10 grandes misterios que la gente suele tener).

O Instituto Luísa Mell junto do Delegado Bruno Lima acabaram de invadir a casa de Margarida Bonetti (A mulher da Casa Abandona de Higienopolis). Resgataram as duas cadelas que estavam em condições insalubres! 👏🏻 Graças a Deus, finalmente, terão uma vida!!! pic.twitter.com/pfOxVSP3QI — Larissa Grace (@LarissaGraceF) July 3, 2022

