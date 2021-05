Madre creyó que iba a concierto de Chayanne y resultó vacunada

Dentro de los recuerdos de infancia de muchas personas, especialmente de quienes les tienen miedo a las inyecciones, está presente el momento cuando los padres los engañaban para ir al médico con el fin de recibir la inyección de algún medicamento.

Pues bien, la crisis que se vive por el coronavirus ha hecho que los roles se inviertan en algunas familias, sobretodo en las que existen seres queridos que no confían en la vacuna anticovid.



Eso le sucedió a Jesús Medina, mejor conocido como Medinna, un joven mexicano que se ha ganado popularidad en redes sociales en las últimas horas después de crear todo un engaño para llevar a su madre a vacunarse.



En un intento para que su mamá recibiera la vacuna contra el covid-19, el joven le dijo que la llevaría a un concierto de Chayanne en Monterrey, México. Sin embargo, todo era una mentira para lograr llevarla a un centro de vacunación con la ayuda de su hermana Teresa, quien grabó el video.

Nelly, la madre de Medinna y quien tiene 55 años de edad, se muestra molesta, decepcionada y nerviosa cuando se entera de que está a punto de recibir la vacuna. Incluso se da la bendición antes de que el personal de la salud le aplique la inyección.



En el video el hijo le dice, entre risas, que cuando él era pequeño tambien iba engañado a recibir las vacunas y que aprendió de ella esa técnica. "Tu así me criaste", le dice luego de afirmar que está gozando el momento.



“Mi mamá es la fanática número uno de Chayanne. Siempre que decimos que es nuestro papá se ríe y todo. Siempre que viene a la ciudad ella va a los conciertos”, comenta el tiktoker y cantante en entrevista con El Universal.

“Ella, como otros papás, no creía en la vacuna, que por los efectos secundarios, que porque está muy reciente, que no ha pasado mucho tiempo como para saber si era efectiva, etc. Entonces mi hermana Teresa y yo decidimos registrarla sin que ella se diera cuenta en la página del Gobierno, sacamos el turno y se nos ocurrió decirle que Chayanne estaba en Monterrey en un restaurante”, cuenta.



“Y pues mi mamá se subió al carro encantada y como vio que había mucha fila sí pensó que Chayanne estaba aquí. Llegando al centro de vacunación, que coincidentemente estaba cerca de la plaza, pues le dijimos: ‘No, ma. No está Chayanne, te vamos a vacunar.’ Mi mamá se enojó, pero al final entendió que era por su bien", afirmó el joven quien se ve en el video conduciendo el auto.



Este es el video que registró el momento:

La publicación ya cuenta con más de un millón de 'me gusta', 10.000 comentarios y 88.900 compartidos.

