Video: momento cuando 2 perros golden fueron abandonados por su dueño

Una triste situación se presentó en la ciudad de Funes, ubicado en la provincia de Santa Fe, en Argentina: un hombre abandonó a sus dos perros, de raza golden retriever.



Los hechos, ocurridos el pasado 13 de diciembre, quedaron registrados en un video grabado por las cámaras de seguridad de barrio Los Aljibes, donde se registró el abandono. Roberto Caferra, uno de los vecinos de la zona, compartió la grabación en Twitter.



“Abandonaron dos golden en el barrio Los Aljibes, de Funes. Un hombre los traía en su baúl, los bajó y se fue”, escribió en la publicación.



En las imágenes se puede ver el momento en que el hombre baja a los dos perros, de 5 y 8 años, que se encontraban en el baúl de un automóvil blanco. Estos se le acercan, felices y moviendo la cola.



Sin embargo, el sujeto se vuelve a subir al auto y se va mientras las mascotas corren rápidamente, persiguiendo al vehículo por algunos metros.



Según las autoridades, el hombre vive en la ciudad de Rosario, en la misma provincia de Santa Fe, pero viajó hasta Funes, en un trayecto que dura aproximadamente media hora, con el fin de abandonar a sus perros.



No entiendo esto. Abandonaron dos Golden en el Barrio Los Aljibes de Funes. Un hombre los traía en su baúl, los bajó y se fue. Los perros de 8 y 5 años están en buen estado y tramitan su adopcion a una familia de esa ciudad. Esta raza humanoide es inexplicable. pic.twitter.com/bjYi0ZiTsA — roberto caferra (@robertocaferra) December 14, 2020

El video ha generado muchas indignación. Muchas personas lo califican como un acto cruel con los caninos.



“Cómo puede ser tan malvado de abandonar a esos indefensos perritos, hay personas que no tiene amor por los animales de cuatro patas”, “lo bueno de esta historia es que ahora los animales estarán con alguien que los cuide y proteja, ya no con semejante desalmado”, “es como abandonar a un hijo”, “¡pobrecitos! Encima le hacían fiesta y querían subir al auto. Sin lugar a dudas, son más leales que los humanos” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.



Las mascotas fueron rescatadas por Salud Animal, de Funes. Foto: Gobierno de Funes

El rescate

Aranza Puig, de Salud Animal, de Funes, contó al medio argentino ‘Cadena 3’ que un vecino los llamó para notificarles del abandono de los perros.



"Comprobamos que fue así, nos muestran la filmación: un vehículo los baja del baúl del auto y los tira", describió.



La buena noticia: los animales fueron rescatados, asistidos y atendidos por un entrenador, para que "los reeduque y los acompañe en los cambios". Ahora se encuentran en un hogar de paso hasta que sean adoptados.



"Los animales lo sienten y esto tiene repercusiones en ellos", lamentó Puig.



