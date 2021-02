Profe que buscaba en camioneta a niños sin internet recibe salón móvil

A raíz de la pandemia de coronavirus en el mundo, muchas personas tuvieron que modificar sus hábitos de trabajo y estudio a modalidades 100 por ciento digitales desde la comodidad de su casa. No obstante, no todas las personas tienen la facilidad de realizar sus actividades de esta manera por un buen número de motivos.



Entre los principales, destaca la falta de infraestructura en comunidades rurales, como la de la maestra Nallely Esparza, quien todos los días recorre las calles de su localidad en una pick-up para dar clases a los niños que no tienen acceso a internet.

El municipio de Calvillo, en Aguascalientes, cuenta con un gran número de alumnos que, por la pandemia, tuvieron que pausar su educación, hasta que Nallely ideó la solución de dar clases desde la caja de una camioneta.



(Le puede interesar: Reino Unido dice que Uber debe considerar a conductores como empleados)



La historia llegó a Nissan, y la firma japonesa decidió regalarle a la maestra una NP300 adecuada con un “salón de clases móvil” en la parte trasera para que pueda seguir educando a los niños de escasos recursos mientras no puedan asistir a la escuela.



“Cuando nos enteramos de la labor de esta maestra, nos reunimos para saber cómo podíamos contribuir a este noble trabajo,” comentó Armando Ávila, Vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana.

Nallely Esparza recibió el apoyo de Nissan México. Foto: Archivo particular



“Decidimos apoyar en este proyecto, y qué mejor manera de hacerlo que otorgando a Nallely una pick-up NP300 adaptada especialmente para ella con un salón de clases móvil,” finalizó el ejecutivo antes mencionado.



(Además lea: Detectan en Alemania el tercer paquete bomba en una semana)



“Estoy sumamente agradecida con Nissan, no me esperaba esta sorpresa. Mis alumnos ya no tendrán que tomar clases en el pleno rayo del sol. Tardaba casi 4 horas al día en recorrer todas las casas para dar seguimiento a los trabajos,” comentó Nallely durante la entrega de la camioneta.

La idea nació porque mis alumnos no cuentan con internet en sus casas, y la comunicación entre ellos era complicada FACEBOOK

TWITTER

“La idea nació porque mis alumnos no cuentan con internet en sus casas, y la comunicación entre ellos era complicada. Decidí ir casa por casa para darles clases en la caja de mi camioneta con una mesita y sillas,” agregó Nallely.



(No deje de leer: La crisis que vive Texas por los cortes de energía en pleno invierno)



La Nissan NP300 en cuestión fue modificada con una caja en la parte posterior que cuenta con cortinas laterales, puerta trasera, escaleras retráctiles, conexiones eléctricas y sillas y mesas abatibles.

Nallely seguirá con con su proyecto puesto en marcha. Foto: El Universal

Para conservar la distancia entre maestra y alumno, Nissan adecuó el salón de clases móvil con un acrílico ubicado en la mesa de trabajo y múltiples puntos de ventilación.



“Estamos sumamente emocionados de hacer esta entrega, será de gran utilidad para que Nallely siga enseñando a sus alumnos de manera segura y cómoda. Personas como ella hacen la diferencia en la sociedad y merecen lo mejor,” finalizó Joan Busquets, Vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana.



El Universal (México) / GDA