Maduro pide 'mano de hierro' para Farmatodo

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió este lunes a su recién designado ministro de Comercio Interior, William Contreras, aplicar "mano de hierro" e ir "con todo" contra la red de farmacias Farmatodo, ante la supuesta comisión del delito de "especulación" por parte de esta empresa.

"He sabido que están especulando terriblemente en Farmatodo, me han dicho que

Farmatodo es un asalto a mano armada contra el pueblo", dijo Maduro en un acto transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.



El mandatario le indicó a Contreras cómo proceder. "La primera tarea que le doy es que revise esas redes que estén robando al pueblo. Me informa y vamos con todo, mano de hierro, quien robe al pueblo que el pueblo lo denuncie y nosotros vamos con mano de hierro, justicia y equilibrio económico", añadió.

El anuncio ocurre una semana después de la puesta en marcha de un plan del Gobierno venezolano para la "recuperación económica" del país, que incluye medidas como un incremento del salario mínimo a 35 veces su valor actual y la baja "acordada" de los precios de 25 productos de la cesta básica.



Este lunes un grupo de afectos al chavismo exigió a las puertas de al menos una de las tiendas de Farmatodo en Caracas la venta de productos a "precios justos".

EFE pudo constatar que los anaqueles de varias de las tiendas de la red en Caracas y ciudades satélites como Guarenas y Guatire, cercanas a la capital, amanecieron vacíos este lunes, un fenómeno que ocurre paralelo a la baja de los precios de 1.500 de los productos que se expenden en estos establecimientos.



Una fuente de Farmatodo dijo a EFE tras las declaraciones de Maduro que la directiva estima que las medidas del Gobierno contra la empresa serán "temporales", puesto que esta atiende a las leyes vigentes en el país.



Entre tanto, la cadena de farmacias anunció este lunes que seguirá operando en el país a pesar de los anuncios del presidente Maduro. “Tenemos 100 años prestando apoyo incondicional y seguiremos trabajando para nuestros clientes, comunidades y trabajadores, lo más valioso que tenemos”, comunicó la empresa a través de su cuenta en Twitter.

Farmatodo ratifica su compromiso con Venezuela. Tenemos 100 años prestando apoyo incondicional y seguiremos trabajando para nuestros clientes, comunidades y trabajadores, lo más valioso que tenemos #100añosDedicadosATi — Farmatodo (@Farmatodo) 28 de agosto de 2018

La semana pasada, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó de la detención del gerente de una tienda de

Farmatodo en el estado de Yaracuy, Rafael Galindez, ante el "presunto delito de especulación" en este establecimiento.



ELTIEMPO.COM y EFE