El pasado 2 de junio, en México específicamente en Guanajuato, la brigada de búsqueda inició un en vivo en Facebook, transmitiendo sus labores en la localidad de las Flores, lo más impactante fue que gracias al video una mamá encontró a su hijo, Juan Pedro, quien estaba desaparecido hace nueve meses.



La cuenta en Facebook 'Hasta Encontrarte' informó sobre el hallazgo de 20 bolsas con restos humanos. “Dimos con tres positivos del sexo masculino, nada más uno de ellos contaba con tatuajes en la pierna, traía un diamante y en la muñeca traía un filito con una frase"; dio a conocer una de las integrantes de la brigada de búsqueda.



El hecho sucedió en los límites de los municipios de Irapuato y Salamanca, donde también hallaron más objetos personales como celulares, bolsos, carteras, entre otros.



Piezas halladas en la búsqueda Foto: Facebook: Hasta Encontrate

Gracias al tatuaje de diamante, la madre confirmó que se trataba del hallazgo del cuerpo de su hijo, contestando en Facebook: “Dios santo, les agradezco mucho, es mi hijo el muchacho del diamante”, expresó la mujer según medios locales.



La brigada de búsqueda continúa en operación extrayendo los cuerpos para su respectiva identificación y entrega a sus familiares. Además, aún no se conoce la cifra exacta ya que los cuerpos fueron mutilados.



Varios comentarios en la página del colectivo fueron: “Ojalá si sea mi esposo yo ya no aguanto la desesperación de que no se donde esta”, “Busco a mi marido desapareció en irapuato”, “Mil gracias por darle paz y tranquilidad a toda la familia que con fé y esperanza buscaban a su desaparecido”.



"Aquí podemos ver el trabajo de las personas que estamos buscando nuestros desaparecidos. Para nosotros como familiares y como brigada es un trabajo que nos da satisfacción”, mencionó una integrante del colectivo mientras grababa el en vivo.



Cabe destacar que, esta labor es liderada por los familiares de personas desaparecidas, quienes voluntariamente salen a buscar a sus parientes.



La brigada en su en vivo invitó a las personas que tienen desaparecidos a que escriban por su página de Facebook y que estén pendientes de sus videos. “La brigada no busca culpables, lo único que queremos es encontrar nuestros familiares”, concluyó una de las integrantes del colectivo.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

VANESSA PÉREZ