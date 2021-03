Entrega a su hijo a la policía tras verlo robando en video viral

El pasado domingo, una joven llegaba de trabajar a su residencia en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile, cuando cinco jóvenes la abordaron y le robaron el vehículo en el que se movilizaba. Imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad de la zona.



En el video se puede ver cómo dos delincuentes caminan disimuladamente acercándose al vehículo mientras la mujer parqueaba. Luego, cuando ella abrió la puerta, los dos hombres la atacaron y rápidamente llegaron otros tres individuos que esperaban en una cancha en construcción.



Ante el ataque la joven gritó desesperadamente y se defendió lanzándoles gas pimienta, pero infortunadamente los delincuentes lograron su objetivo, subieron al carro y huyeron.



Este registro fue el día de ayer en Villa Los Héroes en Maipú, delincuentes escondidos esperan que conductora estacione su vehículo para robarlo, pese a los gritos de auxilio se llevaron el vehículo, la víctima usó al parecer gas pimienta para defenderse @biobio @chile_accidente pic.twitter.com/JHNoaA6B3G — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) March 29, 2021

El video se viralizó rápidamente en redes sociales. De hecho, la madre de uno los jóvenes al verlo comprendió por qué su hijo había llegado a la casa con los ojos irritados.



"Me comenta él que tiene la cara irritada, yo le dije que se fuera a bañar" , relató la mujer a 'Meganoticias'.



Pero luego de ver a su hijo robando y agrediendo a la joven que conducía el vehículo, esta madre tomó la determinación de hacerlo confesar y llevarlo con la policía local.



"Yo al verlo en el video tomé la decisión como mamá de entregarlo porque este ya había sido un tema conversado", añadió.



La mujer llevó a su hijo, de 15 años, hasta la Comisaría de Carabineros de Cerrillos. Allí le comentó a las autoridades que el menor de edad había participado en el robo de un vehículo, que se había hecho viral.

El joven tendrá que responder por el delito de robo con violencia, pero está a la espera de una decisión final, pues aunque la Fiscalía solicitó su internación provisional, el tribunal encargado del caso no accedió.



Por su parte, la madre considera que su hijo no debe ser detenido por el Servicio Nacional de Menores (Sename), pues piensa que no es el lugar indicado para reflexionar sobre lo que hizo.



Además, pidió disculpas a la víctima del hurto a través del medio ya mencionado. Asegurando que su hijo no tenía necesidad de robar, pero que tampoco entiende por qué lo hizo.

"Yo como mujer me pongo en el lugar de ella, en el temor que tiene que haber sentido de ver cabros chicos tirársele encima, el miedo que tiene que haber sentido de que le fuera pasar algo", resaltó.



"Le pido disculpas, sé que mis disculpas, quizá, para ella no tendrán sentido, pero es lo único que puedo hacer yo como mamá. Yo no estoy en la mente de mi hijo, yo no sé lo que estaba pasando por su cabeza en esos momentos, lo único que puedo decir es que él no lo hizo porque él lo necesitara", concluyó la madre.



