Una madre de familia junto a su menor hija se lanzaron desde el cuarto piso de un edificio con el fin de escapar de un incendio, en el Callao, Perú. Ambas mujeres sobrevivieron gracias a la ayuda de vecinos que colocaron varios colchones para amortiguar la caída.

El hecho ocurrió este fin de semana en un edificio multifamiliar. Testigos informaron que, tras producirse el siniestro, la madre y su pequeña se quedaron sin posibilidad de escapar por las escaleras.

Facebook Twitter Linkedin

Los bomberos llegaron al lugar para controlar la situación. Foto: iStock

Al ver esto, vecinos decidieron hacer un montículo de colchones y cobijas para que ambas personas se arrojaran y pudieran salvar sus vidas. Este plan funcionó y no hubo víctimas mortales que lamentar.



(No deje de leer: Las crueles condiciones en las que murió Emily Rose, en medio de sus exorcismos).



La niña se encuentra bien de salud, sin embargo, la madre se vio afectada tras sufrir un duro golpe al momento de la caída. Se sabe que la mujer está estable de salud pero no puede mover las piernas.



“Varias personas del edificio tuvieron que subir a la azotea para saltar hacia la otra casa colindante. Tuvimos que hacer eso para salvarnos, sobre todo a los niños. Ellas se arrojaron porque ya no podían subir ni bajar las escaleras, era la única forma de salvarlas”, contó una vecina al noticiero local ‘Buenos Días Perú’.

Aún no se determina qué originó el incendio. Los bomberos llegaron al lugar para controlar la situación.



(Puede ser de su interés: Herencia maldita: la niña de 6 años asesinada por sus propios medio hermanos).

Más noticias

La trágica historia de Charla Nash, mujer a la que chimpancé le arrancó la cara

El día en que sobreviví al accidente en el que murió mi novia

Niña fue dada de alta tras sufrir siete años de hospitalizaciones

Brasil: así sobrevivió 11 días en el mar Atlántico un pescador

El Comercio / Perú (GDA)