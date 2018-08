Presidente de Argentina pedirá investigar crímenes en Venezuela a CPI

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, reclamará ante la Corte Penal Internacional (CPI) junto a otros mandatarios de la región investigar denuncias de crímenes contra la humanidad en Venezuela, en declaraciones a la cadena ‘CNN’.

"En Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. Se ha perdido el valor de la vida", afirmó. El documento será presentado ante la CPI "en algunas semanas", precisó en la entrevista difundida el domingo de noche.



Macri dijo que al pedido lo respaldan sus pares Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile) y Mario Abdo Benítez (Paraguay). En otro orden dudó de la veracidad de un intento de asesinato del presidente venezolano Nicolás Maduro, el 4 de agosto.



"No tengo información exacta, pero a la luz de cómo se comportó después y de a quienes allanó y atropelló (líderes opositores) demuestra que debe haber sido poco posible que haya sido en serio", aseguró.



Acerca de la megacausación sobre corrupción del anterior gobierno kirchnerista con las más grandes empresas contratistas de obras públicas, expresó su idea de que "toda la verdad salga a la luz".



Le preguntaron si le conviene que termine en la cárcel la exmandataria Cristina Kirchner, señalada en la causa y la líder opositora que mejor mide en las encuestas para las presidenciales de 2019, y respondió: "Muchos dicen que no me conviene". Sin embargo, subrayó que "esto que está pasando le conviene, es fundacional para la Argentina".



Macri admitió haber conversado con su primo, Angelo Calcaterra, quien manejó empresas de la familia Macri, antes de presentarse en la justicia como arrepentido de financiamiento ilegal al kirchnerismo. "Siempre mejor ir con la verdad", dijo Macri.



Sobre la investigación judicial por corrupción en el financiamiento de la alianza macrista Cambiemos, pidió "no mezclar las cosas". En tal sentido, defendió a la gobernadora macrista de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, involucrada en una causa de aportes fraudulentos de campaña.



"No va a tomar un peso que no sea de ella", amparó a Vidal, la macrista de mejor imagen. Respecto del freno a la actividad económica subrayó: "Vamos a caer (el PIB) cerca de un punto". Pero enseguida precisó que el año que viene "va a cambiar la tendencia".



En otro orden, lamentó no haber podido aún bajar la inflación cuya proyección oficial supera el 32% anual.



