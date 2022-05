El candidato presidencial de Brasil, Lula da Silva, se refirió en entrevista con la revista Time a la propuesta de Gustavo Petro de acabar con la exploración petrolera y que sea esta una iniciativa adoptada por varios países, de manera contundente: "En el caso de Brasil no es real. En el caso del mundo no es real".



De este modo el gran favorito para quedarse de nuevo con la Presidencia del Brasil se apartó de la idea del candidato del Pacto Histórico, quien en reiteradas ocasiones ha dejado en claro que si Gustavo Petro llega a la Presidencia de Colombia ordenaría de inmediato el cese definitivo de más contratos de exploración petrolera en Colombia, así como una revisión de la política minera, como parte de su plan de llevar al país a un escenario de energías limpias.

Lula, quien dio una larga entrevista en la Revista Time, de la que es su portada en la mas reciente edición, aclaró que no es sensato pensar que se puede acabar con la exploración petrolera de tajo "mientras no tengas (una fuente de) energía alternativa". Para ejemplificar su postulado señaló el caso de Alemania: "Ángela Merkel decidió cerrar todas las centrales nucleares. Ella no contaba con la guerra en Ucrania y hoy Europa depende de Rusia para la energía".



Al ser indagado por la revista sobre la idea de Petro de crear un 'bloque de países antipetróleo' en Latinoamérica, Lula contestó tajante: "Mira, Petro tiene derecho a proponer lo que quiera. Pero, en el caso de Brasil, esto no es real. En el caso del mundo, no es real. Todavía necesitamos petróleo por un tiempo".