Miles de personas se comenzaron a congregar desde la madrugada de este domingo en el corazón político de Brasilia para la investidura como presidente brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asume por tercera vez el poder que ya ejerció durante dos períodos consecutivos, entre 2003 y 2010.



Según las previsiones, la ceremonia oficial comenzará a las 2:30 p.m. hora local (12:30 p.m., en Colombia), cuando Lula llegará a uno de los extremos de la Explanada de los Ministerios, avenida en la que se sitúan todos los edificios del poder público y en la que se concentrarán los actos, para los que se espera a unas 300.000 personas.

Hará entonces un recorrido en un vehículo, que si las condiciones del clima lo permiten será un Rolls Royce modelo "Silver Wraith" sin capota de la Presidencia brasileña, en el que estará acompañado por su esposa, Rosângela "Janja" da Silva.



Sin embargo, es probable que desfile frente a la multitud en un automóvil cerrado, pues hasta ahora el pronóstico para la hora del acto prevé unas fuertes lluvias, típicas de esta época en Brasilia.



El recorrido concluirá en la sede del Parlamento, donde Lula jurará el cargo y pronunciará su primer discurso como presidente frente a todo el poder político nacional y delegaciones de medio centenar de países, que incluirán a una veintena de jefes de Estado y de Gobierno. Entre ellos, el rey de España y los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, así como los de Alemania y Portugal.



Tras ese discurso, se trasladará al vecino Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, al que ingresará por una rampa que conduce desde la calle hasta al primer piso del edificio.



Luego se dirigirá la multitud congregada en la Explanada de los Ministerios desde el "parlatorio", una suerte de gran púlpito en la parte exterior del Palacio de Planalto, y firmará los términos de investidura de los 37 ministros que tendrá su Gobierno.



Antes de ese segundo discurso, recibirá en el "parlatorio" la banda presidencial, que no le será entregada por el presidente saliente, Jair Bolsonaro, como manda el protocolo, porque el líder de la ultraderecha, que no aceptó su derrota electoral, viajó a Estados Unidos el pasado viernes.



Según fuentes allegadas al nuevo Gobierno, aunque aún no ha sido confirmado, la idea es que Lula reciba la banda de un pequeño grupo de personas, que simbolizarían en el acto "la diversidad del Brasil democrático".



Las ceremonias oficiales concluirán con una recepción que será ofrecida por Lula a las delegaciones extranjeras en el Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería, situada a unos quinientos metros de la sede de Gobierno.



En coincidencia con la recepción, comenzará el llamado Festival del Futuro, un concierto que reunirá a medio centenar de artistas populares y cuyo telón se prevé que bajará ya entrada la madrugada del lunes.

Minuto a minuto 9:32 a.m. Petro viaja a Brasil El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó por la mañana a Brasil para asistir a la investidura. Petro llegará al aeropuerto de Brasilia acompañado del canciller, Álvaro Leyva, según la programación compartida por su oficina de prensa.



Tras participar en la ceremonia, Petro participará en el acto protocolario de saludos de las delegaciones internacionales al nuevo jefe de Estado brasileño y después mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

whatsapp 9:30 a.m. La última posesión en un 1° de enero La toma de posesión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva este domingo será la última en un 1° de enero.



El cambio de fecha está previsto en una reforma constitucional, aprobada en septiembre de 2022. De acuerdo con la nueva norma, a partir de 2026, la toma de posesión de los presidentes y vicepresidentes se realizará el 5 de enero, y la de gobernadores y vicepresidentes, al día siguiente, el 6 de enero.

La fila para ingresar a la Praça dos Três Poderes, que tendrá un aforo limitado de 40.000 personas para la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva este domingo , comenzó alrededor de las 5 de la mañana de este domingo (hora local). Cientos han decidido acampar mientras esperan ingresar.

Posesión de Lula en Brasil Foto: AFP

