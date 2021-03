Los presidentes de México y Bolivia se reúnen en el Palacio Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alabó este miércoles el modelo económico impulsado en Bolivia por el expresidente Evo Morales (2006-2019) porque sacó a millones de personas de la pobreza y logró redistribuir la riqueza y evitar que cayera en manos de extranjeros.



"El modelo de Bolivia explica cómo es posible crear riqueza, porque no se puede distribuir lo que no se tiene y se necesita crear la riqueza, pero se tiene que procurar distribuir la riqueza. (...) Ese es el modelo de Bolivia y fue exitoso y va a seguir siendo muy exitoso", subrayó el mandatario mexicano desde Palacio Nacional acompañado de su homólogo de Bolivia, Luis Arce.



López Obrador dijo que para México es "muy satisfactorio" que se haya recuperado la "democracia" en Bolivia y que se lograra "sin mucha violencia". "Fue realmente una hazaña del pueblo de Bolivia", subrayó el líder mexicano. Además, dijo que ambos pueblos son "hermanos" y tienen "los mismos propósitos de justicia y libertad".



"Es admirable lo que hicieron durante la Presidencia de Evo Morales", del 2006 al 2019, porque hubo un crecimiento económico "ejemplar", por recuperar su recursos naturales y por dar bienestar al pueblo.



"No dejaron de participar las empresas nacionales y extranjeras pero el Estado de

Bolivia manejó la renta, las utilidades, que produjeron esas actividades económicas. Y eso dio lugar (...) a lo más importante de todo, el bienestar del pueblo", subrayó el mandatario mexicano, que tiene un frente abierto con las empresas energéticas privadas, especialmente las extranjeras.



Consideró que el Gobierno de Evo Morales logró distribuir la riqueza que antes quedaba en manos de una "minoría" o se iba al "extranjero", y así se sacó a millones de la pobreza.



Acompañado de Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, se mostró convencido de que con el apoyo del pueblo de Bolivia ahora se recuperará el "camino del crecimiento con justicia y con bienestar".



Arce llegó este martes a la Ciudad de México para una visita oficial de tres días en el país en el que se reunirá con López Obrador con actividades públicas y privadas. Por la tarde de este martes, Arce será nombrado Huésped Distinguido de la Ciudad de

México por parte de la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y participará en una sesión solemne en el Senado.



Su viaje concluirá el jueves con una visita junto a López Obrador al suroriental estado de Campeche para conmemorar la victoria indígena sobre los conquistadores españoles en la batalla de Chakán Putum.



"Es una felicidad venir a México, esta vez ya no en calidad de refugiado, de asilado, ante el golpe perpetrado en mi país en noviembre de 2019", expresó Arce este miércoles en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.



EFE