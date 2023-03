Luan Leiva tenía tan solo dos años cuando su identidad de género comenzó a salir a la luz. Ni siquiera había empezado a hablar fluidamente, pero ya tenía claro que lo suyo no eran ni colitas en el pelo ni los vestidos que le ponía su mamá. En los roles de juego el panorama tampoco era distinto: no deseaba ser la chica, la mamá o la princesa, sino todo lo opuesto.



Pensando que se trataba de una confusión infantil, Natalia y Fernando, sus padres, comenzaron a corregirlo. Sin embargo, Luan, aferrado a su identidad de género, no cedía ante la presión y lloraba cuando se le llevaba la contraria. El desconocimiento llevó a la pareja a pensar que se trataba de un juego, hasta que, un día, se vieron en la obligación de indagar.

Según contó Natalia en entrevista con el diario ‘Infobae’, que recogió inicialmente esta historia, el momento definitivo llegó un día que Luan estaba jugando con su hermana mayor en la habitación y llegó llorando a ponerle una queja que la dejó sin palabras.

“‘Charo (la hermana) me dice que yo soy una nena, y yo no soy una nena, soy un chico’. Yo le respondo ‘tu hermana tiene razón, vos sos una chica como ella, como mamá’. Y le agarró otro ataque de llanto tremendo, pero esta vez me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo soy un chico, ¿no ves que hablo como un chico?’”, contó la madre de Luan al diario citado anteriormente.

Los indicios estuvieron ahí alrededor de un año, pero no fue hasta ese momento que los padres de Luan se atrevieron a buscar en internet. Fue así que leyeron por primera vez las palabras “niñeces trans” o “transexualidad en la infancia”. De repente, todos los comportamientos y afirmaciones de su hijo tomaron algo más de sentido.

“Lu es un varón trans, y aquello también es parte de su vida. De hecho nosotros decimos que no es sólo él: somos una familia trans, porque todos tuvimos que cambiar el chip y transicionar con él”, dijo Natalia a ‘Infobae’.



Aunque, al inicio, las dudas y los temores se apoderaron de Natalia y Fernando, ambos estaban de acuerdo en que el bienestar de Luan era una prioridad. Con un cúmulo de preguntas e incertidumbre a sus espaldas, comenzaron a hacer el cambio paulatinamente. Luego de haber puesto nombre a la identidad de género de su hijo y de empezar a tratarlo como niño, hicieron una especie de ‘ritual’, en el que sacaron la ropa que solía usar.

Los padres de Luan buscaron orientación profesional para saber cómo acompañarlo en su proceso. Foto: iStock

A la edad de cuatro años y medio, llegó la transformación definitiva de la mano de la corrección de la partida de nacimiento de Luan. A la celebración acudió su familia, pero también lo hicieron sus compañeros de jardín. De alguna manera, la institución también se sumó al proceso de transición al dejar de separar a los estudiantes por filas y, además, crearon los baños unisex.



Si bien sus padres trabajan para que Luan se sienta seguro y orgulloso de quién es, el miedo no desaparece, pues el tema sigue siendo un desafío en la sociedad actual.

De acuerdo con Human Rights Campaign, esta identificación de género puede traer consigo rechazo, intimidación y otras victimizaciones. Eso bien lo sabe Fernando, quien, por ejemplo, recientemente ingresó a la escuela en la que entrará a estudiar su hijo para verificar si los baños tenían puertas.



El término transgénero, según el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, hace referencia a aquellas personas cuya identidad y expresión de género se diferencian de las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado que al nacer.



Esto es diferente a la disforia de género, un término usado para describir el estrés, angustia, infelicidad y ansiedad que las personas transgénero pueden sentir cuando su cuerpo y su identidad de género no coinciden.

