Los ‘sherpas’ de la selva

Un niño de 12 años resbala y cae sobre una piedra en el lado colombiano de la selva del Darién. El pequeño no llora ni emite queja, solo se acomoda la carpa que lleva al hombro y retoma el paso junto a su madre, padre y hermano menor.



Hacen parte de un grupo de 500 haitianos que avanzan a pie hacia la frontera panameña cargados con enormes maletas. Son por lo menos cuatro días de travesía por un bosque tropical infestado de serpientes y grupos armados. Pero, desesperados por llegar a Estados Unidos, muchos lo intentan llevando a sus niños de la mano o con bebés en brazos.



La AFP los acompañó a lo largo de varios kilómetros de senderos enlodados y repletos de piedras filosas, donde un resbalón puede resultar fatal.



Un nuevo grupo transita la ruta casi todos los días. “Los que han pasado dicen que hay que preparar la mente para ver muchas cosas (...) uno tiene temor por lo que pueda pasar, por los hijos, por la familia”, dice Francisco, un haitiano de 30 años a punto desafiar el Darién.



Junto al grupo avanza una cuadrilla de 35 hombres uniformados con camisa, shorts y botas de caucho que se presentan como ‘guías’ que ofrecen “protección” y “seguridad” en la selva. Van desarmados.



“Yo les dije (a mis hijos) que vamos a un viaje en el que podemos encontrar asaltantes, animales, muchos peligros”, explica una mujer que a sus 38 años ya ha emigrado a República Dominicana y Chile, donde ahorró fondos para salir en busca del ‘sueño americano’.



La mayoría de haitianos vienen de Chile o Brasil, adonde emigraron tras el terremoto de 2010 que dejó unos 200.000 muertos en su país.

El presupuesto para toda la ruta ronda los 1.500 dólares. Michaud Noel los reunió trabajando como obrero de construcción en Brasil. La noche antes de entrar al Tapón del Darién el hombre de 41 años no pudo pegar el ojo en el campamento levantado a orillas de la selva, porque se sentía “ansioso”. Viaja con su pareja, su hija de cuatro años, su sobrina de 14 y su hermano, que lleva a la menor de las niñas sobre sus hombros.



En los tramos más difíciles el grupo se toma de las manos, formando un inmenso acordeón humano que se estira y se encoge al ritmo de los accidentes del terreno. Los más pesados y viejos se apoyan en bastones que se hunden en el fango.



Los haitianos caminarán de dos a tres días enteros por la selva hasta la cima de una montaña limítrofe con Panamá. Los guías lideran la marcha. Cada migrante pagó 300 dólares por el acompañamiento. Una persona en buen estado físico podría hacer la ruta en una sola jornada “pero aquí vienen niños, vienen viejos, personas gordas, enfermos”, explica Alexis, un guía oriundo de la región.



De los haitianos aprendió la expresión del creole Ann alé (vamos) y la repite como arenga en la ruta. “Yo no soy un coyote. Porque coyote es el que roba, viola, estafa a sus clientes. Yo soy un guía y estamos aquí es para ayudarlos”, agrega Alexis, un hombre delgado y canoso de 42 años.



La caminata se inicia con el primer rayo de sol y durante la mañana el grupo avanza siguiendo el cauce del río El Muerto, una serpiente de aguas color esmeralda que cruzan en varias ocasiones. Varias dragas artesanales aparecen en el camino. Son vestigios de una extinta bonanza de la minería ilegal de oro en la zona.

Decenas de locales se ofrecen a cargar su equipaje por 30 dólares. La familia Noel rechaza la oferta al principio, pero tras una hora de caminata sobre piedras en el calor húmedo de la selva negocian para librarse de dos maletas por 40 dólares.



Un hombre delgado se monta el pesado equipaje en la espalda y desaparece por el sendero. Otros prefieren aligerar la carga y van dejando chaquetas, pantalones y crocs en el camino.



“Aquí no se le puede robar al migrante, mejor dicho ni un pelo se le puede tocar”, sostiene Alexis. Estos ‘sherpas de la selva’ están identificados y numerados con una credencial plastificada y los Noel encontrarán sus pertenencias en el próximo campamento, explica el guía.



Ni el Ejército ni la Policía colombiana hacen presencia en la zona, donde ejerce autoridad el ‘clan del Golfo’, la mayor banda narcotraficante de Colombia. Sus integrantes se encargan de la seguridad del sendero y castigan a los infractores con penas que pueden llegar hasta la muerte.



A cambio cobran un impuesto por cada migrante que pasa. Los guías aseguran no ser parte de esa organización, pero dependen de su visto bueno para atravesar el territorio y cumplen sus normas.



Sobre las 9 de la mañana, y con el cansancio haciendo mella, la caravana se encuentra con un empinado tobogán de barro por el que ascienden con dificultad. En lo que va del año unas 70.000 personas han completado la ruta, según autoridades panameñas. Unas 19.000 más aguardan para embarcarse hacia la selva en el puerto colombiano de Necoclí.



En adelante, todo será cuesta arriba hasta lo alto de la sierra que separa a Colombia de Panamá. Llegar a la cima no será ningún alivio. En este punto termina el arreglo con los guías colombianos, quienes se exponen a ser detenidos y procesados por trata de migrantes por las autoridades del vecino país sí cruzan el límite.



Según Alexis, el otro lado de la frontera es una “tierra de nadie”, donde los migrantes están expuestos a bandas que los asaltan en el descenso de dos días a pie hasta el poblado de Bajo Chiquito. Pero nada de eso, ni la dureza del camino o la posibilidad de ser deportados al llegar a la frontera estadounidense disuaden a los haitianos que cruzan a pie el Tapón del Darién.

JUAN SEBASTIÁN SERRANO

AFP

Selva del Darién