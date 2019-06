Le amputan pierna a ladrón por dos perros que lo mordieron

El subsecretario de seguridad del municipio de Malvinas Argentinas, en Buenos Aires, Argentina, Jorge Cancio, confirmó que los dos perros raza pitbull que hirieron gravemente a un ladrón cuando intentaba ingresar a una vivienda en Los Polvorines no serán sacrificados.

El hecho sucedió el sábado pasado a las 3 de la madrugada cuando un delincuente intentó robar una vivienda en la calle Senillosa 4400 y fue atacado furiosamente por los dos perros que la dueña de casa tenía como mascotas.



A causa de las mordeduras, el ladrón debió ser internado en grave estado y le amputaron una de sus piernas. La fiscalía inicialmente imputó al intruso por "violación de domicilio" y a la dueña de los perros por "lesiones culposas".



Sin embargo, cuando trascendió que la propietaria había sido imputada y que la pareja de pitbulls Roco y Yana serían sacrificados, más de 460.000 personas firmaron una petición en el sitio Change pidiendo "Justicia por los pitbull de Los Polvorines".



"Nos acercamos a hacer las debidas aclaraciones a la fiscalía y ahí se cambió (la carátula de la causa). Lo que era una violación de domicilio pasó a 'tentativa de robo', y en cuanto a la causa iniciada a la mujer, se decidió con la fiscal que no va a proseguir", afirmó el funcionario especialista en Derecho Penal a Crónica, y aclaró que los perros no serán sacrificados.



"Para sacrificar a un perro tiene que tener rabia o ser peligroso y este no es el caso. Además la mujer tiene todas las medidas de seguridad necesarias en su casa para tenerlos".



LA NACIÓN / ARGENTINA (GDA)