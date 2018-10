¿Qué le espera a Keiko Fujimori después de su detención?

Este miércoles Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, (1990-2000), fue detenida de manera preliminar por 10 días por orden del juez Richard Concepción Carhuancho en Perú.



La excandidata presidencial de Fuerza Popular es acusada de recibir aportes ilegales de Odebrecht.



Después de su declaración ante la Fiscalía, expertos explican cuál es el proceso que la ley debe seguir.

¿Qué es la detención preliminar?

Como su nombre lo indica, la detención preliminar es una medida cautelar que un fiscal le solicita a un juez cuando hay fundados elementos de juicio para suponer que las personas se van a fugar, se van a sustraer a la persecución de la justicia o van a destruir pruebas.



Si el juez considera que la solicitud es procedente, dicta esta medida cautelar y le da al fiscal un plazo para que presente su caso y solicite prisión preventiva. La detención preliminar es una especie de mandato de urgencia. Un fiscal, con un caso de urgencia, pide a un juez que detenga a los investigados para evitar que se sustraigan a la acción de la justicia.



El plazo máximo para una detención preliminar en casos de organización criminal es de 10 días.



* Enrique Ghersi - Abogado penalista

¿Qué ocurre una vez que vencen los 10 días de detención preliminar?

Tendría que formalizar investigación porque, si no, sería una detención arbitraria. Si un fiscal pide una detención preliminar y no formaliza los cargos dentro del plazo que el juez le ha dado es porque está actuando arbitrariamente, y tendría no solamente responsabilidad funcional sino también penal, por haber solicitado de manera abusiva la detención de una persona.



* Enrique Ghersi - Abogado penalista

Simpatizantes protestaron este miércoles frente a la corte en donde se encuentra detenida Keiko Fujimori. Foto: Guadalupe Pardo / Reuters

¿Qué acciones puede tomar la defensa de Keiko Fujimori?

Pueden apelar, pero, desgraciadamente, como han pedido 10 días para la investigación preparatoria el plazo es muy breve para que la corte resuelva. En 10 días formalizan la investigación y ahí sí ya cabe que Keiko Fujimori apele a esta situación de privación de su libertad.



* Mario Amoretti - Abogado penalista

Si el juez falló a favor de la detención preliminar, ¿significa que hará lo mismo ante un eventual pedido de prisión preventiva?

Por supuesto. A Concepción le han enmendado la plana en el caso de Humala, en el caso de Moreno, en el caso de los empresarios del ‘club de la construcción’, pero él dice: “No, yo soy el que tiene la razón, el TC no la tiene, los de la sala penal tampoco”.



Tras dictar esta medida, nadie lo va a hacer cambiar de opinión. Creo que lo más probable es que, al culminar estos 10 días, se dicte una medida de prisión preventiva.



* Mario Amoretti - Abogado penalista





'El Comercio', Lima, (GDA​)