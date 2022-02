El uso de los tapabocas al aire libre no es obligatorio en buena parte de Europa. Desde el año pasado, antes de la llegada de ómicron, el viejo continente ya había relajado las exigencias para llevar las mascarillas en lugares públicos abiertos.



(Lea: Estas ciudades deben seguir utilizando el tapabocas en espacio público)



Pero durante la época de fin de 2021, y con el repunte de la nueva variante, esta exigencia fue introducida nuevamente. No obstante, con el inicio de 2022 y con la caída de la mortalidad gracias a la vacunación, muchos paísesvolvieron a eliminar esta restricción.



(Le puede interesar: Covid: el fenómeno que hace padecer los síntomas aunque no se tenga)

Es el caso, por ejemplo, de España, que en febrero derogó el decreto de diciembre que exigía portar tapabocas en exteriores. Por su parte, Reino Unido acabó con la medida en enero y esta semana anunció que el país levantará todas las restricciones relacionadas con el covid-19 durante la próxima semana.



En ese sentido, estas dos naciones se sumaron a Dinamarca, Francia, Alemania, entre otros, que ya no exigen la medida. Italia, uno de los pocos que todavía tiene en vigor esta restricción, anunció que a partir del 31 de marzo eliminará el estado de emergencia. Ese día ya no exigirá a sus ciudadanos llevar mascarilla en espacios abiertos.



En cuanto a Estados Unidos, varios estados del país anunciaron sus planes de dejar de exigir el tapabocas. Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, California, Oregon y Nueva York hacen parte de esta lista. Ahora, estos estados estudian eliminar (en marzo) el uso del tapabocas en espacios cerrados.

Facebook Twitter Linkedin

Boris Johnson y la secretaria de asuntos Exteriores, Liz Truss, en el anuncio del fin a la reglamentaciones covid en Reino Unido. Foto: EFE / Parlamento del Reino Unido

En Polonia, el primer ministro Mateusz Morawiecki, anunció este miércoles que a partir de marzo se levantarán casi todas las restricciones relacionadas con la covid, mientras las autoridades sanitarias informaron de un repunte en el número de contagios y víctimas



Así, a partir del uno de marzo se eliminarán las restricciones de aforo en locales y transportes públicos y se retirará la recomendación de trabajar a distancia, además de permitirse la apertura con normalidad de bares y discotecas.



Además, los períodos de cuarentena obligatoria por contacto con un contagiado se reducirán a 7 días en todos los casos, tanto para los viajeros que vengan del exterior como para aquellos que cohabiten con alguien que tenga covid-19.



Sólo se mantendrá la obligación de portar mascarilla en locales públicos cerrados o medios de transporte compartidos con personas que no forman parte del núcleo familiar.

¿Y en América Latina?

El Gobierno de Paraguay anunció este martes que levantará las restricciones vigentes desde hace casi dos años para contener la propagación de la pandemia de la covid-19, pero mantendrá la exigencia de usar mascarilla en lugares cerrados y de presentar el carnet de vacunación para entrar al país.



El jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernán Huttemann, anunció en una conferencia de prensa la decisión del mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, de dejar sin efecto el decreto que impone las medidas sanitarias.



"Hasta hoy a las 12 de la noche rige este decreto que está vigente y a partir de mañana ya no contaremos con decreto", explicó el funcionario desde el Palacio de López (sede del Gobierno). Las medidas están relacionadas con el aforo máximo, la exigencia de mantener los espacios ventilados e incentivar el lavado de manos, entre otros, en comercios, centros de trabajo, escuelas, universidades y locales gastronómicos.



Las restricciones rigen, además, para la realización de eventos sociales, deportivos, de culto e incluso familiares. Huttemann aclaró, sin embargo, que se mantiene en vigor la ley de uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados y en aquellos abiertos "donde no se pueda guardar la distancia".



Ecuador se embarcó en una investigación para determinar si el 92 % de su población ya es inmune a la covid-19, debido al alto nivel de vacunación y también a los contagios ya registrados, afirmó este lunes en una entrevista con Efe la ministra de Salud, Ximena Garzón.



Con más del 88 por ciento de la población vacunada con una dosis, el 84 % con dos dosis y el 21 % con la dosis de refuerzo, Garzón se mostró complacida por el avance del proceso y la respuesta de la población para frenar el avance del coronavirus.



Aseguró que han tenido mucha acogida y que la última semana vacunaron a entre 90.000 y 100.000 personas diariamente entre primeras, segundas y terceras dosis. En las últimas horas, el proceso de vacunación inició una nueva etapa con la inoculación, en una primera fase, de entre 90.000 y 100.000 niños a partir de los tres años de edad.

Facebook Twitter Linkedin

Un trabajador de salud prepara una dosis de la vacuna Pfizer en una escuela privada en Quito. Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

El alto porcentaje de vacunación permitió un manejo controlado de la situación en el pico de los contagios de enero pasado y ahora la ocupación de las camas asignadas para hospitalización a nivel nacional para covid-19 bajó del 65 % al 28 %, y del 89 % a alrededor del 45 % aquellas destinadas de cuidados intensivos por la enfermedad.



Hasta el momento, el registro histórico desde el inicio de la pandemia señala la existencia de más de 800.000 casos confirmados por PCR en Ecuador.



¿El 92 % DE SEROPREVALENCIA? Cálculos, aún extraoficiales y basados en datos de los casos antiguos, la vacunación y los nuevos contagios de ómicron, hacen presumir que "la seroprevalencia en el país está en 92 %" , según la funcionaria.



La seroprevalencia es la inmunidad existente ya sea por enfermedad o por vacunación, explicó, al comentar que su Ministerio lidera una investigación con la Universidad Central de Ecuador, la Universidad de South Florida y el Instituto Nacional de Investigación en Salud (Inspi) para determinar el mencionado porcentaje.

Más noticias del mundo:

- El arsenal de sanciones con las que cuenta Occidente para castigar a Putin

- ¡Alístese! Feria virtual para estudiar y trabajar en Canadá

- Claudio Caniggia, indagado por denuncia de abuso y maltrato a su esposa