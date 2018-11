Príncipe saudí y dispositivos de seguridad marcan días previos al G20

Los incidentes violentos ocurridos en Buenos Aires (Argentina) en torno a la final de la Copa Libertadores, a días de que la ciudad acoja la cumbre del G20, sembraron incertidumbre acerca de la seguridad de la reunión de presidentes, lo mismo que la asistencia del príncipe de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, vinculado por la CIA y Turquía en el asesinato del periodista crítico del trono, Jamal Khashoggi.



El gobierno de Mauricio Macri asevera que la cumbre está garantizada y transcurrirá "en paz". "Vamos a trabajar para que salga bien. Pero esto que sucedió nos tiene que llevar en serio a la reflexión", expresó el jefe de Estado en una comparecencia de prensa.

Por su parte, Mohamed Bin Salman, a quien muchos consideran el responsable de la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, debe asistir este viernes y sábado a la cumbre, en la que será su primera salida de Arabia Saudí desde el estallido del escándalo por el crimen del columnista del Washington Post.



La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) solicitó este lunes a la justicia argentina que investiguen el rol del príncipe heredero saudí en presuntos crímenes de guerra cometidos por una coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, así como la muerte del periodista.



La Constitución de Argentina reconoce la jurisdicción universal para los crímenes de guerra, lo que significa que las autoridades judiciales pueden investigar y procesar esos delitos sin importar dónde se cometieron, dijo el grupo de derechos humanos. HRW dijo que su presentación fue enviada al juez federal Ariel Lijo. Ni la oficina de Lijoni ni la de la fiscalía respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

"La decisión de autoridades argentinas de avanzar con una investigación enviaría una señal fuerte de que incluso los poderosos como Bin Salmán no están más allá de la ley. Y el príncipe debería saber que, si va a Argentina, podría enfrentarse a una investigación penal", señaló Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.



Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, confirmó en una entrevista que publicó el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' que Mohamed preguntó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una conversación telefónica si podrían reunirse durante la cumbre y señaló que no existen motivos para que no se reúnan.



"La respuesta de Erdogan fue: 'Vamos a ver'", dijo el ministro, quien afirmó que "actualmente no existe ningún motivo para no reunirse con el príncipe heredero". A la pregunta de si espera mayor claridad tras la reunión, señaló: "Eso espero, pero no estoy seguro".



Manifestantes gritan consignas durante una protesta para exigir trabajo y ayuda del gobierno, antes de la Cumbre del G20 que en Buenos Aires, Argentina. Foto: Ivan Alvarado / Reuters

Entre tanto, Macri acusó a los ultras violentos de River Plate de "orquestar" los fuertes disturbios del sábado pasado, que dieron la vuelta al mundo a través de la prensa.



Lo ocurrido en las inmediaciones del estadio Monumental, que dejó heridos a varios jugadores de Boca Juniors, levantó gran polvareda de críticas y cuestionamientos acerca de la gestión de la seguridad por parte del Gobierno local y nacional, ambos del mismo color político.

Los incidentes antes de la final de la Libertadores entre River y Boca provocaron la renuncia del secretario de seguridad de Buenos Aires. Foto: Reuters

"La ministra de Seguridad no puede asegurar que el plantel de Boca llegue bien al Monumental y quiere hacer creer que está capacitada para organizar el G20", criticó la diputada de izquierdas Victoria Donda, como también mostraron sus reproches opositores como el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, que tildó la situación de "mamarracho".



Mientras se van limando los detalles de agenda de la cumbre del G20, en la que participarán los presidentes de las mayores economías en desarrollo o emergentes y los altos representantes de la Unión Europea y de organismos internacionales,

El principal objetivo es evitar actos terroristas y protestas violentas en las calles, como las que se produjeron en la anterior cumbre, en Hamburgo en 2017, bajo la presidencia alemana del Grupo.



"Nosotros estuvimos en Hamburgo y vivimos lo que fue la conflictividad callejera. Es natural, siempre en estos eventos hay protestas y se trabajará para que esas protestas sean en paz", remarcó el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo a la prensa que se trata de un momento "muy importante" para el país y que el Gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para demostrarle al mundo que está "en condiciones".



"Nunca en la historia ni en Argentina ni en Sudamérica hubo una cumbre de líderes tan importante, una muestra de reconocimiento de que Argentina ha vuelto a querer hacer su aporte en el escenario global", señaló Macri.



Entre los mandatarios que también ya anunciaron su viaje a Argentina para participar del encuentro están Donald Trump (Estados Unidos); Xi Jinping (China); y Vladimir Putin (Rusia).



En las últimas horas, confirmó su presencia en la cita de Buenos Aires Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, cuyo Gobierno consideró que el

G20 en Argentina "es una oportunidad clave para progresar hacia un mundo en el que todos se pueden beneficiar de una economía cada vez más global y digital".



También la reina Máxima de Holanda, nacida en el país suramericano, quien participará, junto a Macri, en un evento del G20 sobre "el empoderamiento económico de las mujeres".



EFE y AFP