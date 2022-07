Alrededor de Los Nacimientos, un pueblo ubicado al norte de Catamarca, Argentina, crecen y nacen ríos de tal manera que a eso se debe su nombre. Sin embargo, sus habitantes no tienen electricidad, supermercado u hospital.

Nos falta de todo, pero algo te atrapa de este paisaje FACEBOOK

TWITTER

Si usted fuera al lugar, se encontraría con el desierto a donde sea que mire. Los Nacimientos es un pueblo completamente alejado del mundo y ubicado a 4 mil metros de altura que, según el último censo, cuenta con tan solo 41 habitantes.



Las únicas cinco horas de energía que tienen -desde las 6 de la tarde a las 11 de la noche- se dan gracias a un generador antiguo que temen que los deje sin luz en algún momento.



“Después de esa hora el pueblo se sumerge en la oscuridad completa”, le comentó Ailén del Valle Sosa, directora de la escuela, al medio local ‘La Nación’. No se escuchan voces y no se ven personas.

La escuela rural de "Los Nacimientos", en Catamarca, a 4350 metros sobre el nivel del mar, ya tiene conexión a internet. Ahora los chicos y los profes pueden conectarse e incorporar nuevos conocimientos #InclusionDigital 🖥📶👍🏼 pic.twitter.com/tggrj5cM9p — Innovación Tecnológica (@InnovacionAR) March 2, 2018

(Le puede interesar: El misterio detrás del impresionante agujero en lago de California).

¿Cómo vivir sin electricidad?

Las casas no tienen televisores ni neveras. En algunas, que ni siquiera son la mayoría, únicamente hay radios por medio de los cuales se mantienen informados de lo que está sucediendo en su propio país.



Uno de los problemas a los que se enfrentan es conservar la comida. Según le comentó Del Valle Sosa al mismo medio, en invierno la carne -que casi nunca es de vaca, porque esa es prácticamente imposible de conseguir- se puede dejar afuera, pues la temperatura en la noche puede llegar hasta 15 grados bajo cero.



El resto del año el ambiente es seco, por lo que tampoco es difícil mantenerla, pero el proceso sí puede complicarse con otros alimentos perecederos.

Los Nacimientos se encuentra al norte de #Catamarca, a 585 km de la capital provincial. Para llegar, es necesario realizar un viaje de al menos 9 horas atravesando los más variados paisajes. Un único servicio de micro de larga distancia llega los viernes y regresa los lunes. pic.twitter.com/p85TYHUv9k — ARSAT (@ARSATSA) December 26, 2019

El pueblo sobrevive, pero con mucho esfuerzo. Felipa Mamani, delegada de 60 años, le confesó al mismo medio que las personas mayores ya están acostumbradas a vivir sin electricidad, pero que un sueño es poder tener acceso a paneles solares, pues esta tecnología podría cambiar drásticamente cómo se vive en Los Nacimientos.



En la actualidad, únicamente la escuela cuenta con paneles, pero las demás casas solo funcionan con electricidad durante esas cinco horas que les ofrece el generador.



“Tenemos una vida muy básica. Aprendés a valorar todo, principalmente, la vida misma”, aseguró Del Valle Sosa.

(Siga leyendo: El extraño monte submarino que llama atención de la industria tecnológica).

Las carencias de Los Nacimientos

En la electricidad no acaban las carencias de Los Nacimientos. El pueblo tampoco cuenta con un puesto de salud para atender a sus habitantes, ni siquiera una farmacia, pues muchos medicamentos necesitan mantenerse a ciertas temperaturas que requerirían una nevera conectada 24 horas al día.



Además, la comida también es un problema. El suelo en el que está construido el pueblo no es fértil. No pueden cultivar muchas cosas y salir a algún lugar cercano donde puedan conseguir una tienda para comprar alimentos básicos puede que sea aún más difícil.



Deben caminar varios kilómetros y esperar tener suerte en la carretera para que alguien los acerque al sitio donde desean ir. Para devolverse a su pueblo es más complicado.

“Soñamos con comer mariscos, pero qué domicilio puede llegar hasta Los Nacimientos, ni en cuotas podemos comprarlos”, comentó Mamani. Y aunque en el pueblo hay algunos carros que se cuidan como las más preciadas joyas, no salen con frecuencia.



A Los Nacimientos nada llega fácil, ni la electricidad, ni la comida, ni el transporte, ni los hombres. La pequeña población está principalmente conformada por mujeres que tienen a sus parejas viviendo en otros lugares.



Su población está envejeciendo y, hasta el momento, la escuela solo cuenta con siete alumnos. Puede que este territorio incluso tenga comprometido su futuro.



A pesar de todas las cosas que le hacen falta a Los Nacimientos, sus habitantes se mantienen tranquilos con lo que con mucho esfuerzo logran.



“Nos falta de todo, pero algo te atrapa de este paisaje”, dijo Del Valle Sosa. La población funciona como si fuera un lugar independiente de su país, distribuyendo entre ellos su electricidad y su comida.

(Lea también: El 'pozo sin fondo' donde buzos han muerto intentando develar su misterio).

El tesoro anhelado

Extrañamente, una de las pocas cosas que queda cerca al pueblo es 'El Salar del Hombre Muerto', como se le ha llamado a este lugar de Argentina que produce litio, lo cual ha atraído a muchas compañías mineras a la zona.

Según reveló Del Valle Sosa, algunas de estas empresas ayudan a los pueblos cercanos, principalmente al ofrecer trabajo a algunas personas. Sin embargo, ella asegura que continúan esperando por otros cambios necesarios “que aún no se ven” como, por ejemplo, más viviendas.



Por ahora, Los Nacimientos “desaparece” después de las 11 de la noche, como lo ve Mamani y sus habitantes que, aunque agradecidos con lo que tienen, esperan mayor ayuda.

También puede leer:

- La 'enigmática' Ciudad de Piedra ubicada en Guaviare

- El misterioso pueblo que se quedaba dormido de repente sin importar la hora

- El agujero en medio del mar que se convirtió en un cementerio de buzos

- Miracle Village, pueblo donde la mitad de habitantes son agresores sexuales

- El volcán colosal que se esconde debajo de la capital de Taiwán

Tendencias EL TIEMPO