Ya está empezando a suceder: los millennials se están apoderando de América Latina. Nuestra generación ahora representa el 23 por ciento de la población de la región, que son aproximadamente 155 millones de personas. Esto representa el mayor aumento de jóvenes en décadas.



Los millennials más jóvenes tienen 26 años y los mayores cumplen 41 este año, quienes son los que están cada vez más en condiciones de dar forma a la política y la economía en la región. Algunos, como Gabriel Boric en Chile y Nayib Bukele en El Salvador, ya están al frente de sus países, dando pistas sobre cómo podrían ser futuros gobiernos liderados por millennials.

Representan una generación que difiere en aspectos importantes, y a veces positivos, de nuestros padres y abuelos. Con algunas excepciones notables como Venezuela, los jóvenes latinoamericanos de hoy hemos vivido la mayor parte o la totalidad de nuestra vida adulta en democracia, capaces de expresar libremente nuestros puntos de vista y de elegir a nuestros líderes, sin la carga de las dictaduras militares que fueron una de las formas de gobierno a principios de la década de 1980.



Crecimos durante una era de desarrollo económico, caída de las tasas de pobreza, acceso más amplio a la educación en América Latina y un auge tecnológico que expandió los horizontes de la humanidad a una velocidad sin precedentes.



Y, sin embargo, esa sensación de progreso se ha disipado claramente en los últimos años, reemplazada por el estancamiento económico y el malestar social a raíz de la pandemia de covid-19. Hoy en día, el desempleo y el subempleo ocupan un lugar destacado en la lista de preocupaciones de los millennials, alimentando el pesimismo generalizado sobre el futuro. En muchos países, la clase política se ha visto empañada por una serie aparentemente interminable de escándalos de corrupción, lo que refuerza la percepción de que la política solo beneficia a unos pocos bien conectados.



A pesar de las promesas de las élites de construir sociedades más igualitarias, los jóvenes todavía enfrentan discriminación y estructuras de clase arraigadas en nuestra vida cotidiana

A pesar de las promesas de las élites de construir sociedades más meritocráticas e igualitarias, los jóvenes todavía enfrentan discriminación y estructuras de clase arraigadas en nuestra vida cotidiana. En toda la región, desde Chile, Bolivia y Ecuador, en 2019, hasta Colombia, Panamá y México más recientemente, los jóvenes han salido a las calles para expresar su descontento con la clase política y los niveles de vida en general.



No debería sorprender, entonces, que los millennials latinoamericanos expresen niveles más altos de ambivalencia que las generaciones anteriores hacia la democracia y el capitalismo. El sentimiento sobre estas preguntas varía considerablemente según el país, pero de acuerdo con una importante encuesta regional realizada en 2020 por el Latinobarómetro, el 32 por ciento de los millennials en América Latina sienten que “no hay diferencia” entre un régimen democrático y uno autoritario.



Eso se compara con el 29 por ciento de las personas de entre 41 y 60 años que dijeron lo mismo, y el 23 por ciento de las personas de 61 años o más. Mientras tanto, casi un tercio de los millennials no estuvo de acuerdo con la afirmación de que “una economía de mercado es el único sistema con el que mi país puede desarrollarse”, en comparación con el 26,1 por ciento y el 22,7 por ciento entre las siguientes dos generaciones mayores, respectivamente.

Gabriel Boric, presidente de Chile. Foto: AFP

No obstante, hay matices en estos números. No es que los millennials estén renunciando repentinamente a la democracia en favor de los caudillos o que nuestra generación esté siendo influenciada por ideologías socialistas y el deseo de derribar el sistema capitalista.



Una estrecha mayoría, el 52 por ciento, todavía prefiere la democracia al autoritarismo en todas las circunstancias, y el apoyo a las políticas de mercado es aún mayor, con un 63 por ciento. Incluso en Chile, que fue calificado como un bastión del radicalismo después de la elección de Boric en 2021, un exactivista estudiantil. Allí, el 55 por ciento de los millennials reportan una visión favorable de las políticas de mercado.



Entonces, ¿qué es lo que los millennials latinoamericanos realmente quieren de la política? ¿Nos dirigimos hacia una era de democracias saludables, o esta generación se verá tentada por el atractivo del gobierno autoritario? ¿Prioridades como la desigualdad, el cambio climático y el antiextractivismo pasarán a ocupar un lugar prioritario en las agendas nacionales, o el statu quo esencialmente se mantendrá?

En busca de respuestas, o al menos alguna idea más concreta acerca de estas preguntas, se consultó a una docena de políticos que provienen de esta generación. Estas personas, de Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Panamá, Argentina, Chile y México, son funcionarios y políticos actuales o recientes. Sus puntos de vista van desde la izquierda progresista, el liberalismo centrista y el libertarismo de derecha.



Hubo, por supuesto, muchas diferencias. Pero a pesar de su diversidad, un tema general se destacó. Todos ellos creen que su clase política, ya sea de izquierda o de derecha, ha fracasado en su promesa de ofrecer sociedades más equitativas y justas.



Y que, a menos que puedan tener éxito rápidamente, la paciencia de su generación con los políticos, y tal vez con la democracia misma, puede agotarse. “Los jóvenes están entre los que se inclinan hacia el autoritarismo, y puedo entender por qué”, me dijo Gabriel Silva (33 años), congresista panameño que se postuló como independiente.



Las reformas

Muchos de los jóvenes políticos entrevistados dijeron que fueron llamados a la acción por las crisis de los últimos años, y la sensación de que no les podían dejar las soluciones a las generaciones mayores.



Para Tabata Amaral (28 años), congresista federal por el Partido Socialista Brasileño (PSB), fueron las protestas de 2013 contra la inflación y el estancamiento de los niveles de vida en Brasil. Samuel Pérez (30 años), congresista guatemalteco por el Movimiento Semilla, de centroizquierda, atribuyó las manifestaciones de 2015 contra la corrupción en el gobierno de Otto Pérez Molina, cuando todavía era un estudiante universitario, como su momento decisivo.



Eduardo Leite (37 años), exgobernador de Rio Grande do Sul, en Brasil, dijo que el escándalo de corrupción Lava Jato de la década de 2010 contaminó a toda una generación de políticos mayores, lo que implicó que la tarea se dejó en manos de figuras de su propio grupo de edad. Y Álvaro Zicarelli (40 años), asesor de política exterior de Javier Milei, el libertario aspirante a la Presidencia de Argentina, fue estimulado por las restricciones de covid-19 que, a su juicio, fueron excesivamente onerosas en su país.

Siempre tuve una visión muy negativa de los políticos. Sentí decepción, incluso disgusto

Todas las personas preguntadas superaron las principales barreras de acceso, incluido su propio disgusto por la política. “Siempre tuve una visión muy negativa de los políticos. Sentí decepción, incluso disgusto”, dijo Mauricio Toro (39 años), excongresista colombiano por el Partido Verde 2018-2022 y actual presidente del Icetex.



Luis Donaldo Colosio (37 años), actual alcalde de Monterrey, México, originalmente no se sentía cómodo con la idea de participar en el servicio público a pesar de recibir ofertas de los partidos desde una edad temprana, y solo se animó después de trabajar durante años como asesor de su pequeño partido político, el Movimiento Ciudadano.



A pesar de esta molestia con el statu quo, la mayoría de los jóvenes políticos no hablaron en términos de cambio económico y político radical y estructural. Si bien buscan renovar la política y economía nacional, esta transformación, contrariamente a los estereotipos de las generaciones anteriores, no se enmarca en términos revolucionarios o ideológicos.

Esto puede deberse a que sienten que las mejores oportunidades económicas, una educación de mejor calidad, la protección de las libertades individuales y la inclusión social son simplemente sus derechos naturales.



De hecho, la imagen que surgió de esta ‘búsqueda’ es que los millennials no han dejado de creer en los ideales de la democracia y el mercado. Están frustrados con la forma en que estos han funcionado en la práctica, y quieren mejorar el sistema actual, no reemplazarlo.



De hecho, las demandas eran de naturaleza más pragmática. La eliminación de la corrupción fue un tema común, así como un mejor acceso al empleo y a oportunidades educativas.



“La mayoría de los jóvenes no apoyan una agenda radical en Panamá”, dijo Gabriel Silva. Pedro Kumamoto (32 años), exlegislador estatal y actual concejal en el estado mexicano de Jalisco, encuentra que hay una ansiedad generalizada entre su generación con respecto a preocupaciones muy materiales, como vivienda, horas de trabajo, jubilación y seguridad social. En otras palabras, “lo que supuestamente nos dieron las revoluciones del siglo anterior”. Estas son necesidades que son de “sentido común” para Ana Martínez Chamorro (34 años), miembro del partido chileno Revolución Democrática.



La principal forma de lograr estos objetivos, según los políticos entrevistados, es asegurando que la clase política de América Latina realmente cumpla su función representativa. “El mayor problema en Brasil es la desconexión de la política con la gente”, dijo Amaral.

En Colombia, los partidos políticos tradicionales toman decisiones que nada tienen que ver con la realidad que viven los votantes, coincidió Toro, alimentando una desconfianza generalizada. En toda la región, las generaciones más jóvenes no se ven reflejadas en la política partidista y quieren ver reemplazada a la vieja clase política.



Después de que el presidente peruano Martín Vizcarra fuera acusado por el Congreso en 2020, acción considerada corrupta, fueron en su mayoría los jóvenes quienes salieron a las calles a protestar, cantando: “Los dinosaurios van a desaparecer”.



Estas preocupaciones parecen sencillas. Es difícil estar en desacuerdo con proporcionar a los jóvenes mejores oportunidades en la vida. Exigir más representación política no es, a primera vista, un tema controvertido. Pero si bien los millennials latinoamericanos pueden pensar que sus demandas son sensatas, enfrentan un desafío importante: las élites que han gobernado América Latina durante décadas no tienen muchos incentivos para irse.

Desafìos sistémicos

La agenda de los jóvenes es lucha contra la corrupción, garantías para las minorías, educación, oportunidades laborales, entre otros temas

Para entender por qué estamos ante desafíos sistémicos se requiere mirar las últimas tres décadas de la historia de América Latina. En 1977, solo había tres verdaderas democracias en la región: Costa Rica, Colombia e, irónicamente, Venezuela. Hoy, por el contrario, más del 90 por ciento de la población de la región vive en democracias, aunque muchas de ellas están retrocediendo o bajo amenazas.



Esta transición ha visto su parte de progreso: los movimientos sociales que apoyan causas como la representación indígena, la igualdad de género, el acceso al aborto y la protección de las minorías sexuales han hecho campaña con éxito por más derechos políticos y socioeconómicos.



Y, sin embargo, como dice el refrán, cuanto más cambiaban las cosas, más permanecían igual. A pesar de la elección de gobiernos de izquierda en los 2000 que buscaban aumentar el papel del Estado en la economía después de años de políticas de ajuste estructural, y que prometían lograr justicia social para los desfavorecidos, los altos niveles de desigualdad permanecieron o, incluso, se incrementaron.

Una explicación para esto es que la democratización en la región fue en gran medida un asunto de arriba hacia abajo, controlada por la élite. En Brasil y Perú, las juntas militares pudieron abandonar el poder en gran medida bajo sus propios términos y retener un grado de influencia que ayudó a proteger su statu quo.



El final de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990 vio el regreso de muchas de las mismas figuras de antes, incluidos los presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei, que habían sido prominentes en la política chilena antes del golpe de 1973. También en otros lugares, incluida Argentina, el gobierno volvió a manos de las élites que habían estado a favor de que se interrumpiera la democracia, y a menudo eligieron la estabilidad política en lugar de la reforma a gran escala.

​

Otra barrera es que las economías latinoamericanas están construidas de una manera que afianzan la desigualdad. Impulsados por el auge de los productos básicos de la década de los 2000, los países duplicaron la extracción de recursos primarios, como la minería, el gas y el petróleo, como su principal fuente de riqueza.

Pero estas no son industrias intensivas en mano de obra, por lo que las élites tienen pocas razones para invertir en sus fuerzas laborales. Los gobiernos de izquierda se basaron en políticas de bienestar de impacto limitado, como las transferencias monetarias condicionadas, que se dirigieron a las poblaciones en extrema pobreza.



Pero las medidas que transformarían más ampliamente las condiciones de vida de las personas, como la reforma fiscal, la reforma de la educación terciaria o la racionalización de los mercados laborales, o bien fueron en contra de los intereses de las élites o fueron impopulares entre la población.



En otras palabras, los millennials han heredado una estructura política y económica que está en su contra. Aquellos que ahora buscan mejorar el sistema enfrentan un obstáculo adicional: los sistemas de partidos en la región se han vuelto cada vez más rígidos en las últimas dos décadas.

En los 80 y 90, los países generalmente tenían bajos requisitos para registrar un partido político, en términos de firmas, número de afiliados, umbrales electorales para evitar la cancelación legal, entre otras condiciones. Esto se debió a que durante las transiciones democráticas, los partidos se volvieron fundamentales y se consideraron una forma de canalizar las opiniones políticas de los ciudadanos.



Pero desde entonces, las élites políticas han tratado de retener el poder y evitar la fragmentación cerrando sus sistemas de partidos y dificultando la creación y el registro de nuevos.



Este es un tema particularmente difícil para los jóvenes políticos de hoy, que a menudo no quieren postularse bajo colectividades tradicionales consideradas impopulares y carentes de legitimidad. Los políticos consultados informaron de obstáculos burocráticos en el camino hacia la construcción de sus propios movimientos.

Facebook Twitter Linkedin

Recolección de firmas en Colombia. Foto: Andrés Torres. Archivo EL TIEMPO

La legislación guatemalteca, por ejemplo, obliga formalmente que los partidos presenten 25.000 firmas para su registro. Samuel Pérez dijo que dado que la junta electoral generalmente rechaza alrededor del 80 % de las firmas presentadas, el Movimiento Semilla tuvo que presentar 100.000 rúbricas en total para alcanzar el umbral. Cada firma también tenía que ser certificada por un abogado.



En México, el partido de Kumamoto, Futura, debía celebrar 88 asambleas municipales, de las cuales cada una necesitaba registrar una asistencia de al menos el 0,2 por ciento de la población del estado de Jalisco.



Indira Huilca (34 años), exparlamentaria peruana elegida en 2016, señaló que si bien los congresistas peruanos eliminaron el requisito de registro de 100.000 firmas, los partidos ahora necesitan tener comités en al menos dos tercios de las regiones del país, y en no menos de un tercio de las provincias.

Los jóvenes pueden tener el entusiasmo y el impulso para participar en la política, pero como recién llegados generalmente carecen de experiencia y recursos, lo que los lleva a navegar por sistemas legales enredados.



Incluso si los políticos millennials superan los obstáculos burocráticos y logran ser elegidos, mantener una postura anti-establecimiento y permanecer por encima de la refriega es casi imposible con el tiempo.



En Perú, la excongresista y dos veces candidata presidencial Verónika Mendoza alguna vez fue considerada una recién llegada progresista emocionante. Pero eso comenzó a cambiar después de que su partido, Nuevo Perú, formó una alianza electoral con el izquierdista de línea dura Valdemoro Cerrón en 2019, lo que provocó que docenas de miembros de la colectividad renunciaran en protesta.



Después de participar en el gobierno del presidente Pedro Castillo, Nuevo Perú ahora es visto por muchos como otro actor corrupto y egoísta. Y la última historia de advertencia en este sentido puede ser Boric, quien asumió el cargo en marzo como la cara emocionante de una nueva generación, y luego vio caer su índice de aprobación a los 30 puntos apenas un mes después de llegar al poder, ya que no pudo abordar problemas como la inflación, el crimen y el estancamiento político.

Redes sociales

Incluso las herramientas que se suponen que favorecen a políticos millennials pueden estar trabajando en su contra. América Latina tiene algunas de las tasas de uso más altas del mundo para plataformas como Facebook y Twitter.



Algunos políticos millennials, como Huilca, Silva y Toro, creen que estas herramientas los ponen más en sintonía con el electorado que a sus pares mayores. “Los políticos jóvenes se conectan mejor con las necesidades reales de las personas, porque se involucran a través de las redes”, dijo Toro.



Pero hay poca evidencia de que las redes fomenten formas efectivas de compromiso político como la participación electoral. De hecho, los estudios en Europa señalan lo contrario: el uso de Internet ha reducido la participación en Alemania, Italia y el Reino Unido.

De hecho, está bastante claro que las redes sociales tienen un impacto negativo en la evaluación de la democracia por parte de los individuos. El informe AmericasBarometer de 2018 indica que solo el 37,7 por ciento de los grandes usuarios de redes sociales en América Latina estaban satisfechos con la democracia, en comparación con el 43,8 de los no usuarios.



Los primeros también reportan menos confianza en instituciones como el sistema de justicia, el parlamento y las elecciones. Esto no necesariamente los hace autoritarios (los usuarios de las redes sociales expresan un mayor apoyo a la democracia como ideal), pero la exposición constante a la información hace que sean hiperconscientes de las fallas en su clase política, y especialmente cuando estas plataformas también funcionan como su principal fuente de noticias.



Las redes sociales también pueden exacerbar la polarización entre la élite política, según Pablo Argote, investigador de la Universidad de Columbia que estudia los efectos políticos de las redes sociales. Descubrió que en Chile las interacciones de la élite política en Facebook en los últimos 10 años los empujaron a puntos de vista más extremos porque las publicaciones negativas y enojadas se compartieron más ampliamente. En un entorno así, se vuelve difícil para los políticos aprobar leyes, y menos abordar prioridades difíciles y urgentes como el cambio climático.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este martes que "debemos arreciar la guerra contra las pandillas". Foto: EFE

Y, de hecho, ya estamos presenciando lo que sucede cuando un joven político combina las redes sociales con un estilo autoritario y populista. Bukele, el controvertido presidente de El Salvador, ha sido descrito como el primer millennial autoritario del mundo porque ha construido una marca personal moderna a través de las redes que le permiten ignorar a las instituciones democráticas.

Le habla directamente a la población y a sus funcionarios en plataformas como Twitter, haciéndolo parecer transparente y agradable, rasgos que son valorados por los votantes desilusionados con la política, y especialmente los jóvenes.



Pero al mismo tiempo, su fuerte apoyo, cercano al 90 por ciento en algunas encuestas, lo ha envalentonado para hacer movimientos autoritarios, como ordenar tropas en el parlamento para presionar a los legisladores para que aprueben un proyecto de ley de seguridad.

De hecho, a algunos les preocupa que Bukele represente el futuro en América Latina; es decir, que su estilo corrosivo de hacer política gane adherentes entre quienes ven a las instituciones como bastiones desesperados de unas élites egoístas y ponen su fe en individuos supuestamente puros (que los salvarán).



Otros líderes personalistas son el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador (México), y el congresista argentino Javier Milei. Si las economías siguen dañadas a raíz de la pandemia, y las redes sociales continúan impulsando la polarización y haciendo imposible el compromiso, sus sucesores millennials podrían volverse aún menos democráticos en los próximos años.



Para evitar ese terrible escenario, las élites políticas y empresariales tendrán que estar convencidas de que una reforma genuina, del tipo que permite que las economías crezcan, reduzcan la brecha de desigualdad y brinden incentivos para un futuro verde, les interesa.



Gran parte de la población tendría que movilizarse, no solo en redes sociales, sino en las calles o a través de la sociedad civil organizada, para ayudar a garantizar dicha transición. Y aunque pueda sonar una contradicción, los ciudadanos también tendrán que entender que el cambio estructural lleva tiempo.

​

Es una tarea desalentadora. Pero hemos visto a generaciones anteriores de políticos elegidos democráticamente en América Latina ofrecer resultados positivos, aunque imperfectos. Ahora es el turno de los millennials de hacerlo aún mejor.

ANDREA MONCADA

AMERICAS QUARTERLY