Popularmente son conocidas como 'papas de mar' pero en realidad son ascidiaceas, una clase de animales pertenecientes al subfilo urochordata.



Su apariencia es extraña para la mayoría; sin embargo, la Dra. Laura Schejter, integrante del Programa Ecología Pesquera del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Argentina, explicó a detalle todo lo que se debe saber acerca de esos organismos.



(Lea también: La popularidad de Bukele en la región sigue creciendo, pese a sus críticos)

La académica menciona que se trata de la especie Polyzoa opuntia, la cual es colonial, es decir, cada fragmento es una colonia con muchos organismos. Existen casos o especies solitarias, que llegan a alcanzar tamaños más grandes que las colonias que aparecieron en la playa.

La mayor precaución que se puede llevar a cabo es no tocarlas a pesar de no ser tóxicas. Es recomendable no acercarse a ellas y mantenerlas fuera del alcance de niños o mascotas.

Pero, ¿por qué llegaron a las playas del sur marplatenses?

​

Schejter, quien es doctora en Biología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, explica que se debe a un fenómeno que se denomina arribazón: "son arrastrados a la orilla y viven habitualmente en el fondo marino, en la zona submareal." Dicho lugar es una zona permanentemente sumergida o sólo excepcionalmente expuesta por períodos cortos de tiempo, allí viven las papas marinas.



Las ascidias, así como los corales o esponjas, han despertado el interés desde punto de vista químico por sus propiedades, que pueden ser beneficiosas y útiles para las industrias naval y farmacológica, entre otras, por haberse hallado sustancias antifouling, antibacteriales, antifúngicas y hasta anticancerígenas.

Más noticias