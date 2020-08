Los detalles que hay en Brasil sobre investigación contra Efromovich

Lava Jato, la operación más grande de Brasil que investiga desde el 2014 un vasto entramado de corrupción que desvió millonarios recursos de la petrolera estatal brasileña Petrobras, llegó a la fase número 72, denominada Navegar é preciso (‘Es preciso navegar’).



Y esta vez, después de que decenas de empresarios e importantes políticos, como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, fueron tocados por el escándalo, los nombres que salieron a relucir esta semana fueron los de los hermanos Germán y José Efromovich, accionistas de Avianca Holdings.



La Policía Federal de Brasil los detuvo el miércoles en la mañana en São Paulo, en una operación del caso Lava Jato que investiga supuestos fraudes en contratos para la compra, venta y construcción de navíos, de acuerdo con fuentes oficiales.



Según el diario O Globo, “se sospecha que (los empresarios) pagaron un soborno de 40 millones de reales (unos 7,3 millones de dólares) a ejecutivos de Petrobras para obtener contratos con Transpetro, el brazo de la empresa estatal responsable del transporte de combustibles y de la importación de petróleo y derivados”.



El riesgo de la pandemia de covid-19 hizo que los hermanos Efromovich, ambos mayores de 60 años, quedaran en arresto domiciliario, cada uno en su casa, y con tobilleras electrónicas.

Pero la operación no solo dio como resultado las dos órdenes de detención preventiva. Las autoridades brasileñas también dieron órdenes de allanamiento e incautación en los domicilios Germán y José Efromovich y en empresas en Maceió (capital del estado de Alagoas), São Paulo (centro financiero de Brasil), y en Niterói e Ilha do Governador (estado de Río de Janeiro).



De acuerdo con O Globo, los agentes federales llegaron a las sedes del astillero Eisa (Estaleiro Ilha S.A.), la empresa de petróleo y gas Petrosinergy, el astillero Estaleiro Mauá y Spsyn Participações.



Justamente el astillero Eisa fue mencionado por el grupo de trabajo del Ministerio Público Federal en Curitiba. De acuerdo con este grupo, afirmó el diario brasileño, “Eisa firmó contratos para la construcción de naves con la empresa estatal y provocó pérdidas de más de 600 millones de reales (unos 110 millones de dólares) a Transpetro”.



Pero el señalamiento no termina ahí. También se dice que, según los informes, “el astillero entregó uno de los barcos Panamax pedidos de manera irregular y dejó de entregar tres más”.



Y el área técnica de Transpetro habría señalado que Eisa no podría cumplir con el contrato “incluso antes de su firma”, señaló O Globo con base en información del Ministerio Público Federal.



Además, aseguró el rotativo, deudas laborales que debían ser asumidas por la empresa estatal y montos pagados por adelantado al astillero también estaban involucrados en el trato. “Uno de los hermanos garantizó personalmente los valores con dos pagarés que nunca fueron cancelados”, apuntó el medio brasileño.



Uno de los nombres claves en la investigación, según medios brasileños, es el de Sérgio Machado, el expresidente de Transpetro entre 2003 y 2014, quien colaboró con la operación y que, según O Globo, se convirtió en uno de los denunciantes del Lava Jato.



“Los hermanos Efromovich habrían transferido un total de 40 millones de reales a Machado. De este monto, aproximadamente 28 millones de reales (unos 5 millones de dólares) corresponden al pago de tasas solicitadas por Machado, entre 2008 y 2009, a Germán a cambio de favorecer a Eisa en la contratación del astillero para la construcción de cuatro naves”, apuntó el medio brasileño.

“Los representantes de los astilleros supuestamente propusieron al ejecutivo un acuerdo de inversión en campos petroleros en Ecuador. Una de las cláusulas permitió la cancelación del trato mediante el pago de una multa de 28 millones de reales, justamente el monto de la cifra negociada”, agregó el diario.



En total, entre noviembre del 2009 y abril de 2013, Machado supuestamente recibió 65 transferencias bancarias al exterior a una cuenta que era controlada por Expedito Machado, hijo del expresidente de Transpetro. Los pagos fueron presuntamente hechos a una cuenta de un banco en Suiza.

‘No he pagado sobornos’

Según la Fiscalía –mencionó O Globo–, Machado presuntamente recibió otros 12 millones de reales (2,1 millones de dólares) por el supuesto favorecimiento de Eisa en otros contratos.



Y fue precisamente el mismo Machado quien afirmó que “al contratar el astillero solicitó un pago de un soborno equivalente al 2 por ciento del valor de los contratos. Según el MPF, las operaciones involucraron inversiones en campos petroleros en el exterior y préstamos con empresas en paraísos fiscales”, reportó ese medio.



En una rueda de prensa virtual, Efromovich negó el viernes que hubiera pagado sobornos. “Indujeron al Ministerio Público a armar una ficción científica para intentar (...) hacer una conexión con todo ese escándalo que hubo en Brasil de corrupción con mi persona”, dijo.



“Yo no tengo duda, no solo con base en lo que yo sé, de que yo nunca me he metido ni he pagado propinas (sobornos) a ninguno de estos señores y que está claramente en los documentos” y “en las propias declaraciones dadas por los implicados, de que esto deberá terminar archivado”, afirmó Efromovich, quien, además, aseguró que su hermano nunca tuvo nada que ver “con el tema de los astilleros”.



Asimismo, el empresario hizo énfasis en que por ahora “no hay una acusación, sino una investigación”, y explicó que esta no involucra a Avianca. “No interfiere en ninguno de los negocios que estamos haciendo”, agregó.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

* Con información ‘O Globo’