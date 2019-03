En América Latina, lo que más se tira a la basura son los alimentos

52 por ciento de los residuos que genera América Latina son alimentos. Esta increíble cifra la arrojó el Banco Mundial en su informe What a waste 2.0 en el que se presentan otros datos como que se estima que, a nivel regional, solo se recicla el 4,5 por ciento de los desechos.

De acuerdo al estudio, en el mundo se generan al año 2.010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales, y al menos 33 por ciento de ellos no son tratados. "Se proyecta que la rápida urbanización, el crecimiento de la población y el desarrollo económico harán que la cantidad de desechos a nivel mundial aumenten un 70 por ciento en los próximos 30 años si no se toman medidas urgentes. Un futuro donde convivir con basura podría ser la nueva normalidad".



Sin embargo, el informe también señala que no son solo las grandes urbes norteamericanas, europeas o asiáticas son las que podrían tener este devenir. "Los latinoamericanos no estamos exentos de este problema: cada uno de sus habitantes genera casi un kilo de basura por día, pero solo se recicla el 4,5 por ciento de los desechos a nivel regional. Por ello, es clave conocer el impacto de tirar algo sin separarlo o tratarlo".

"Hay mucha desinformación a nivel general de cómo y qué cosas se deben reciclar. Incluso se han visto últimamente diversas campañas en con las que se bifurca mucho el proceso básico de reciclaje. Muchas solo hablan de separar los residuos orgánicos del resto de los desechos, pero pero la gente no sabe cómo hacer correctamente esa separación de otros materiales", dijo a la Redacción APP Andrés Sánchez, Ingeniero Ambiental y Gerente-Fundador Xtropía SAS.



Y es que se calcula que cada persona en América Latina y el Caribe genera casi 1 kilo de basura por día, unos 231 millones de toneladas de desechos anuales, de los cuales más de la mitad son alimentos. "Un tercio de los desechos son materiales secos reciclables (papel, cartón, vidrio y plástico, limpios y secos). Y se estima que casi un 15 por ciento de la basura que no ha sido caracterizada por los sistemas formales sea orgánica ya que proviene de zonas rurales y de bajos ingresos, áreas que tienden a generar basura húmeda y desechos verdes".



Sector altamente informal



El sector informal, según el texto, es altamente activo dentro de la región. "Ya sea que se los llame cartoneros, pichacheros, pepenadores o buzos, en las ciudades grandes se estima que existe un promedio de 4.000 recicladores activos que recolectan materiales reciclables, un número que puede escalar hasta 20.000 en ciudades como São Paulo. Una suerte de ejército verde, ya que, mediante la separación, trabajan por el planeta muchas veces sin saberlo".

El desperdicio visto como una oportunidad para acabar el hambre

“Por tercer año consecutivo, el hambre sigue aumentando en el mundo. Estamos volviendo a los niveles de hace una década (…) es hora de redoblar esfuerzos para lograr el objetivo global del Hambre Cero. Aún es posible alcanzarlo si todas las naciones, todos los continentes, todos los sectores y profesiones unimos nuestras fuerzas durante los años que quedan hasta 2030. Actuar no es una opción, es un paso necesario para un futuro sostenible para todos”, dijo en un informe Jose Graziano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONU).



Por su parte, Christopher Williams, director de ONU-Hábitat en Nueva York, considera que "el desperdicio es oro, y se puede hacer mucho dinero con él. Pero esto depende de la voluntad, la tecnología y las políticas, que deben combinarse para lograr ese fin. Si logramos que los restaurantes, los supermercados y los consumidores comiencen a tratar los residuos de manera diferente, algo que no es caro, generará mucho ahorro para las ciudades y los impuestos de los ciudadanos. Además, se puede convertir también en una mayor cantidad de puestos de trabajos".



