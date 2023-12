Los 20 personajes del año en el mundo, según EL TIEMPO

La guerra en Gaza ha dejado en dos meses más de 18.200 muertos, entre ellos 17.000 palestinos y 1.200 israelíes. El conflicto es una de las mayores tragedias humanitarias en la historia de Oriente Próximo y de este 2023.



Además, la agenda internacional de este año también estuvo marcada por los nuevos nobeles de Paz, Economía, Física, Química y Literatura. Mientras que en el mundo de los deportes y la cultura, Jenni Hermoso, Djokovic, Messi y Taylor Swift fueron los más relevantes.

Las víctimas civiles de la guerra entre Israel y Hamás

Los civiles israelíes y palestinos son quienes han cargado en estos últimos dos meses del 2023 el doloroso drama que ha traído la guerra entre Hamás e Israel. Al menos 18.200 personas han sido víctimas del conflicto, entre las que hay casi 17.000 palestinos y 1.200 israelíes.



La guerra comenzó el 7 de octubre, por la incursión por tierra, mar y aire de milicianos del movimiento islamista que segaron la vida de cerca de un millar de civiles israelíes y de otras nacionalidades. Además, unas 240 personas fueron secuestradas y llevadas a la Franja de Gaza, de las cuales 105 ya fueron liberadas.

Palestinos que huyen de Jan Yunis llegan a Rafah, en la Franja de Gaza. Foto: AFP

Como respuesta, el ejército israelí lanzó la operación ‘Espadas de hierro’, que cumple ya 60 días de intensos bombardeos, en los que se cuentan 16.827 muertos palestinos, de los cuales el 70 por ciento son mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.



Además, los 2,2 millones de palestinos que viven en la Franja están bajo un asedio en el que Israel cortó el suministro eléctrico, de agua, alimentos y combustibles, hecho que los empuja a un éxodo que se perfila como una de las mayores tragedias humanitarias de los últimos tiempos. Y pese a la tregua que duró cerca de una semana, y que trajo algo de alivio a los civiles, la ONU advierte que el enclave palestino se enfrenta a un “inminente colapso total del orden público”.

Rehenes israelíes recién liberados avanzan hacia un vehículo de la Cruz Roja. Foto: AFP

Narges Mohammadi, premio nobel de Paz

Por su lucha en contra de la opresión de las mujeres en Irán, Narges Mohammadi, de 51 años, fue galardonada con el premio Nobel de Paz. Su reconocimiento llega después de dos décadas de trabajo en las que esta activista y periodista ha dedicado su vida a defender los derechos humanos oponiéndose al velo obligatorio y a la pena de muerte en su país.

Narges Mohammadi, activista iraní de derechos humanos. Foto: AFP

Mohammadi recibió la noticia sobre su galardón desde la prisión de Evin, en Teherán, en donde se encuentra encarcelada desde 2021 por no acatar la ley islámica, según las autoridades iraníes.



Su premio, además, ocurrió en medio del creciente movimiento de protestas en Irán tras la muerte bajo custodia policial, hace un año, de Mahsa Amini. Para el Comité del Premio Nobel, gracias a la valentía de Mohammadi, el mundo conoce lo que ocurre con las mujeres en suelo iraní. De hecho, según Reporteros Sin Fronteras, en ese país permanecen detenidos 20 periodistas, entre ellos otras tres mujeres que luchan por los derechos: Elahe Mohammadi, Nilufar Hamedi y Vida Rabbani.

Javier Milei, presidente electo en Argentina

Justo para hoy está previsto que el outsider de derecha Javier Milei se posesione como nuevo presidente de los argentinos, tras ganar en segunda vuelta al hasta hoy ministro de Economía, Sergio Massa.

Javier Milei Foto: FOTO: Luis ROBAYO. AFP

Milei rompe así con 12 años de kirchnerismo, debiendo enfrentar el serio desafío de levantar una calamitosa economía que vive su peor momento de las dos últimas décadas, cuando la pobreza ascendió este año al 44,7 % de la población, sumado a taras fiscales y monetarias, una altísima inflación, falta de reservas monetarias y un elevado endeudamiento.



Alejado de grupos políticos tradicionales, sin embargo, Milei selló una alianza con el expresidente Mauricio Macri y la excandidata Patricia Bullrich y ha marcado el centro del debate debido a sus polémicas posturas: rechazo al aborto, porte de armas, defiende la libertad de género, la legalización de las drogas y la dolarización, por lo que prometió “incendiar el Banco Central” para que no emita moneda. Ante una ciudadanía urgida de soluciones, tendrá el desafío de brindar soluciones antes de que las protestas incendien el país.

Rolando Álvarez

Monseñor Rolando Álvarez se convirtió en el símbolo de la resistencia contra el régimen de Nicaragua. A inicios de febrero, cuando el presidente Daniel Ortega desterró a 222 presos políticos hacia EE. UU. y los despojó de su nacionalidad, Álvarez decidió quedarse.



El religioso es una figura incómoda para el orteguismo por dedicar sus esfuerzos a atender y a denunciar las historias de represión del régimen. Hoy purga una pena de 26 años por “traición a la patria”, lo que lo convirtió en el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder, en 2007.

Monseñor Rolando Álvarez (Managua, 56 años) fue apresado por conspiración y propagación de noticias falsas. Foto: Jorge Torres. EFE

Médicos sin Fronteras

Los terremotos en Siria y Turquía, las guerras en Ucrania y en Gaza o la peligrosa selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, son solo algunos de los escenarios donde Médicos Sin Fronteras brindó asistencia humanitaria a las poblaciones más vulnerables en 2023.



Esta asociación de profesionales de la salud, nacida en 1971 después de la guerra de Biafra, en Nigeria, trabaja hoy en más de 70 países con un equipo de más 67.000 personas que ofrecen soporte a las capacidades locales en lugares que presentan emergencias por guerras, desastres naturales, pandemias o crisis migratorias. Desde acceso a servicios de salud hasta la atención a las víctimas de la violencia sexual, MSF ha mejorado las condiciones de vida de miles.

Papa Francisco

El papa Francisco ha sido, sin duda, una de las figuras más destacadas del año. A pesar de sus constantes quebrantos de salud (problemas de rodilla, bronquitis, hospitalizaciones y eventos cancelados), el sumo pontífice fue protagonista de un histórico sínodo en el que la Iglesia católica empezó a mostrar señales de reforma, en especial en cuanto a su manera de ver temas que han sido controversiales, como el papel de las mujeres, la identidad de género y el celibato de los sacerdotes, entre otros. Todo esto sumado a declaraciones del Papa sobre estos temas que han sido consideradas por algunos miembros de la Iglesia como “muy liberales”, y lo han enfrascado en disputas con los sectores más conservador que le hace oposición.

El papa Francisco. Foto: FOTO: EFE

Luiz Inácio Lula da Silva

Tras 13 años de haber dejado el poder, e incluso después de haber afrontado 580 días en prisión, Luiz Inácio Lula da Silva regresó a la presidencia de Brasil el 1.° de enero. Tan solo 7 días después, tuvo que hacerle frente a un intento golpista, cuando cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro atacaron las tres sedes del poder en Brasilia, en rechazo a su investidura.

Presidente brasileño Lula Da Silva. Foto: AFP/Presidencia de Venezuela

Desde su ascenso, Lula le ha apostado a consolidar su liderazgo internacional, intentando actuar como mediador de la guerra en Ucrania o en el conflicto entre Guyana y Venezuela por el Esequibo. Hizo presencia en la cumbre del G7 en Japón, de los Brics en Sudáfrica, y en la del Mercosur, en Río de Janeiro, y sostuvo encuentros con Joe Biden, Xi Jinping y Zelenski, entre otros.

Donald Trump

Cámaras de televisión, periodistas y fotógrafos se posaron en la tarde del pasado 4 de abril frente a la sede de la Corte Criminal de Manhattan, a donde Donald Trump asistió para convertirse en el primer expresidente de la historia de EE. UU. en ser acusado y procesado por un delito. En ese momento, un fiscal lo imputó por intentar ocultar un soborno a una actriz porno y cuyo pago al aparecer fue desviado de dineros de su campaña.



El otro momento clave fue cuando en agosto tuvo que presentarse en una prisión en el estado de Georgia tras ser acusado por intentar manipular las presidenciales de 2020. Las autoridades lo ficharon y le tomaron su primera foto policial. En total, Trump ya acumula 92 cargos criminales en cuatro procesos distintos.

El exmandatario de EE. UU. y candidato a la presidencia, Donald Trump. Foto: AFP

María Corina Machado

María Corina Machado es la mujer que desde hace más de 20 años se ha enfrentado al chavismo en Venezuela, lo que le ha costado una inhabilitación política para postularse a cargos públicos, prohibición de salida del país y persecución policial.

Machado es investida como la candidata para 2024. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Ahora, su nombre vuelve a tener eco: en octubre resultó elegida en las primarias, con 2,3 millones de votos, para ser la candidata de la oposición en las presidenciales de 2024. Sin embargo, la inhabilidad podría truncarle el camino, aunque asegura que tiene el “mandato” de los ciudadanos y nada la detendrá contra Nicolás Maduro. Machado fue diputada a la Asamblea Nacional, siendo una de las más votadas, y luego fundó su partido, que al día de hoy no es reconocido por el Consejo Electoral.

Rey Carlos III

En una ceremonia con más de 2.000 asistentes, aunque más austera que la de su madre, hace siete décadas, Carlos III fue coronado como nuevo monarca británico el 6 de mayo en la abadía de Westminster, si bien asumió el liderazgo apenas falleció Isabel II. Su periodo ha estado marcado por viajes oficiales a Alemania, Francia y Kenia, donde tuvo que hacer frente al pasado colonialista británico, y por sus actividades en la lucha contra la pobreza o la defensa de la naturaleza, con su participación en la COP28. Sus principales desafíos han sido la polémica en torno a los duques de Sussex y las voces que piden el final de la monarquía. Aunque su popularidad creció al 55 %, sigue estando por debajo de la de la familia real.

Jenni Hermoso

Lo que debió ser el momento más glorioso del fútbol femenino español se vio empañado por un hecho extradeportivo. La selección de ese país se coronó campeona mundial, pero, durante la celebración del título, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio un beso en la boca a una de las figuras del equipo, Jenni Hermoso, sin su consentimiento.

Jenni Hermoso. Foto: RFEF / AFP

Lo sucedido generó una serie de cambios en el fútbol español. Rubiales fue suspendido por la Fifa: durante tres años no podrá ejercer ningún cargo relacionado con este deporte.



Una ola de solidaridad se extendió por todo el mundo hacia Hermoso, máxima goleadora histórica del equipo nacional español, quien se convirtió en el símbolo de la lucha por la igualdad de género en el fútbol. Las 23 jugadoras que se coronaron campeonas mundiales decidieron no volver a jugar con la selección mientras no hubiera cambios profundos en la RFEF, como finalmente sucedió.

Lionel Messi

En el año siguiente tras cumplir su sueño de ser campeón mundial con Argentina, Lionel Messi revolucionó el mundo del deporte en Estados Unidos, con su llegada al Inter Miami, tras una temporada sin mucho brillo en el PSG.

Lionel Messi. Foto: Compass / AFP

El sacudón que generó Messi con su llegada a la MLS solo puede compararse con lo que hizo en su momento el brasileño Pelé, cuando firmó con el Cosmos de Nueva York, en 1975. El argentino agotó entradas, levantó el ánimo de un equipo que era último en la tabla de posiciones y el día de su debut marcó el gol del triunfo contra Cruz Azul, de tiro libre y en tiempo de reposición: ese juego es el de mayor audiencia televisiva de un equipo estadounidense en toda la historia. Bajo su batuta, el Inter Miami ganó la Leagues Cup. El impacto que generó, sumado a que el Mundial de Catar estaba dentro del periodo de evaluación, llevó a Messi a ganar este año su octavo Balón de Oro, e hizo que la revista Time lo declarara el Atleta del año.

Novak Djokovic

El tenista serbio Novak Djokovic cerró un 2023 brillante: se ratificó como el tenista más ganador de torneos de grand slam, al conseguir tres de los cuatro en esta temporada: el Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open. En el único que no ganó, llegó a la final: en Wimbledon, lo derrotó el español Carlos Alcaraz, uno de los aspirantes a sucederlo en el trono.



Djokovic también hizo crecer otra de sus marcas, al acabar el año como número uno del mundo. Ya es la octava temporada que lo logra, superando las seis que había conseguido en su momento el estadounidense Pete Sampras. También es el de más semanas como número uno (400) y el de más victorias en esa condición (467).



Su brillante actuación este año, sin embargo, se vio empañada por negarse a presentar un control antidopaje antes de un partido de las finales de la Copa Davis. “Yo siempre he defendido los controles, pero no antes de los partidos. No hay nada que esconder”, dijo.

Novak Djokovic. Foto: EFE

Simon Biles

Después de dos años de estar alejada de la competencia, la gimnasta estadounidense Simone Biles tuvo un regreso triunfal al conseguir su corona mundial número 21, en el campeonato realizado en Amberes (Bélgica). Se impuso en el concurso general y también brilló por equipos.



Biles, de 26 años, había dejado de competir desde los Olímpicos de Tokio 2020, en busca de su tranquilidad luego de afrontar un problema psicológico llamado twisties, que le impedía hacer correctamente las maniobras aéreas.



Ya en esos juegos, Biles había tomado la decisión de no participar en algunas pruebas, con lo cual abrió el debate sobre la salud mental de los deportistas. Venía con la aureola de haber conseguido cuatro medallas de oro en

Río 2016.



Ahora, la estadounidense se alista para competir en los Olímpicos de París 2024, en los que su talento, seguramente, le permitirá volver a lo más alto del podio.

Simon Biles Foto: AFP

Claudia Goldin

Claudia Goldin fue galardonada este año con el Premio Nobel en Economía, por sus trabajos relacionados con las mujeres en el mercado laboral. Es la tercera ocasión en que la Academia Sueca de las Ciencias concedió este premio a una mujer –y la primera en lograrlo en solitario–. La economista analizó datos de EE. UU. y explicó la brecha salarial de género por motivos educativos y por el nacimiento del primer hijo. A sus 77 años, la profesora de la Universidad de Harvard ha rastreado los archivos y recopilado más de 200 años de datos, lo que le ha permitido demostrar el porqué de las diferencias en los ingresos y en las tasas de empleo. La investigadora neoyorquina llevaba varias ediciones entre los grandes favoritos.

Nóbel de Física y Química

La Real Academia Sueca de las Ciencias concedió este año el Premio Nobel de Física a Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier. El galardón reconoció el trabajo que estos tres científicos han llevado a cabo para generar pulsos de luz de una duración de attosegundos -tan corta que hay tantos en un segundo como segundos ha habido desde el nacimiento del universo -para investigar la dinámica de los electrones en la materia de los átomos.



Por otra parte, en química fue exaltado en 2023 el trabajo de Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus y Alexei I. Ekimov "por el descubrimiento y la síntesis de puntos cuánticos”, una tecnología que sembró una importante semilla para la nanotecnología.

Taylor Swift

Taylor Swift (34 años) es la artista del 2023, no solo en el plano musical, sino en el empresarial. The Eras Tour fue la gira de conciertos más rentable, con ganancias por 1.900 millones de dólares. La película, que se grabó en varios shows y se proyectó en los cines, ya supera los 250 millones de dólares en taquilla –con un novedoso esquema de distribución en el que la artista se asoció directamente con las salas, al menos en EE. UU.–. Spotify, la plataforma de streaming musical más grande del mundo, ubicó a Swift como la más escuchada del 2023, y la revista Time la nombró como personalidad del año.

Taylor Swift. Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Fran Drescher

La comediante, actriz, directora y guionista dejó de lado la imagen de la nana Fran, de la serie de los 90 La niñera, para liderar la huelga que paralizó la industria de Hollywood. Como presidenta del Sindicato de Actores (SAG-Aftra) se sumó al paro de los guionistas y puso contra las cuerdas a los estudios y plataformas exigiendo mejoras en las condiciones y la regulación del uso de la inteligencia artificial. El parón de casi seis meses del sindicato que agrupa a 160.000 actores obligó a postergar estrenos, rodajes y premiaciones, y generó pérdidas que ascienden a los 6.500 millones de dólares.

The Rollin Stones y Martin Scorsese



Los asesinos de la luna, reciente film de Martin Scorsese, y Hackney Diamonds, nuevo disco de los Rolling Stones con canciones inéditas desde 2005, demuestran que estos octogenarios están más vigentes que nunca. La cinta, sobre los crímenes contra los indígenas Osage y el nacimiento del FBI, se perfila como una de las favoritas en la temporada de premios; mientras, el álbum, catalogado entre los mejores del año, cuenta con la participación de Paul McCartney, Elton John y Lady Gaga, entre otros.

Jon Fosse

El ganador del premio Nobel de Literatura, el noruego Jon Fosse, representa la reivindicación de la prosa limpia y la dramaturgia en su expresión más pura. Comparado con su compatriota Henrik Ibsen (Casa de muñecas), la Academia Sueca premió “al maestro del silencio dramatúrgico por sus innovadoras obras de teatro y su prosa, que dan voz a lo inefable”. Con 64 años, las obras de Fosse han sido traducidas a 40 idiomas.



