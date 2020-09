Hombre agredió a empleados de pizzería que le pidieron usar tapabocas

Un hombre que fue a pedir una pizza sin tapabocas agredió a los trabajadores de una pizzería luego de que estos le pidieron utilizar el implemento, el cual se ha convertido en una herramienta esencial para evitar la propagación de la covid-19, la enfermedad producida por el nuevo coronavirus.



El bochornoso suceso ocurrió en la pizzería Little Caesars, de Ciudad Juárez, ubicada en el norte de México

El abuso fue denunciado mediante un video en redes sociales, el cual muestra lo sucedido. Las imágenes han causado indignación de muchos internautas, quienes califican de "irresponsable" y "violento" el comportamiento del hombre, quien fue apodado 'Lord Pizza'.



Si bien en el video que se hizo viral 'Lord Pizza' sí llevaba puesto el tapabocas, lo tenía por debajo de la boca. Esto habría incomodado a los empleados, quienes, acto seguido, le pidieron acatar las normas de bioseguridad del establecimiento, según relataron varios medios mexicanos.

Ante la negativa de los trabajadores de darle el pedido al sujeto, quien seguía haciendo caso omiso a las recomendaciones, este decidió pasar más allá del mostrador e iniciar su arremetida para conseguir la pizza.

#LORD PIZZA Vídeo original completo 'Lord Pizza' agrediendo a empleados.

"¿Me la vas a dar sí o no?, pendejo", gritó el violento antes de empujar a un empleado contra un anaquel metálico.



Segundos después, se escucha el pedido de auxilio de otra empleada, quien intenta a gritos que el infame 'Lord Pizza' se lleve lo que pidió sin causar más daños.



Sin embargo, el hombre sigue desgañitándose contra los presentes, ignorando a su acompañante, quien lo intenta detener. Después, en medio del ajetreo, le pide a otra persona que le trajera "la pistola".



Afortunadamente, la amenaza no pasó a mayores.



No obstante, los empleados no tuvieron más alternativa que darle la pizza al hombre, quien siguió culpando de su reacción agresiva a dos empleadas.



"A mí me vale v*rga tu pizza, es para mis hijas", añadió el hombre.



Un día después del suceso, el usuario de una cuenta de Twitter con el nombre de José Fernando Vallejo Cervantes ((@nexmex_) subió un video en el que se identificaba como 'Lord Pizza' y daba su versión de los hechos.



Al poco tiempo, la cuenta fue suspendida, pero algunos medios como 'El Universal' recuperaron la publicación.



En el video, el supuesto implicado intentó justificarse asegurando que, luego de haberse puesto el tapabocas en la tienda, una empleada le dijo que "ya no se le va a dar nada por su actitud".



Añadió que, supuestamente, también habría recibido agresiones. Por esto, según dijo, la pizzería aún no había contactado a la policía.

LORD PIZZA explica LO SUCEDIDO ¿TU QUE OPINAS? Vea la explicación que el supuesto agresor dio de lo sucedido.

La identidad del sujeto y la veracidad de su información no han sido confirmadas.



"Avísenme cuando se publique la identidad de #LordPizza para saber qué tiempo se tarda en quedarse sin trabajo y salir a pedir disculpas", escribió el usuario @KoenmaJr20 en un trino con casi 3.000 'me gusta' en el que compartía una supuesta fotografía del atacante.

Avísenme cuando se publique la identidad de #LordPizza para ver saber que tiempo se tarda en quedarse sin trabajo y salir con cara de pendejo a pedir disculpas "mi comportamiento no fue el mejor pero la 🍕 era para mis hijas por que las tengo muertas de hambre". pic.twitter.com/drCfASYRVd — Johnny Retoza 🐴 (@KoenmaJr20) September 28, 2020

