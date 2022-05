El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes que durante la llamada que sostuvo el pasado viernes con el mandatario estadounidense, Joe Biden, le pidió que no excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas que se realizará en California el próximo junio.



"Con todo respeto le propuse al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas tienen que participar todos los pueblos de América, que nadie debe de excluir a nadie", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.



Esto, luego de que hace unos días el Gobierno estadounidense afirmara que ve "poco probable" que países como Cuba, Venezuela o Nicaragua pudieran ser convocados para la Cumbre.



Al respecto, López Obrador criticó que no se puede convocar a una cumbre de las

Américas "si no invitamos a todos", dijo.



"En América no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. De manera muy respetuosa, ¿cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?", cuestionó el mandatario mexicano.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, habló con Amlo la semana anterior. Foto: EFE/EPA/RADEK PIETRUSZKA

Señaló que quien no quiera ir "que no vaya" pero insistió en que no se debe excluir a ninguna nación. Y refirió que en la región se requiere diálogo y no confrontación, además de acusar que hay grupo al interior de Estados Unidos que se opone porque han sacado provecho de la política excluyente.



"Ya basta de estar medrando con el dolor de la gente, con el sufrimiento de los pueblos", añadió.



Afirmó que en respuesta, Biden le dijo que "pensaría" la propuesta.



Biden ha adelantado que su principal objetivo en la Cumbre de las Américas es "trazar un nuevo enfoque regional para mejorar la forma" en que se gestiona "de manera conjunta la migración en la región para la próxima década", según un comunicado reciente de la Casa Blanca.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe

