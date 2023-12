Lo que se sabe acerca de la masacre en Guanajuato, México

En el mes de diciembre se realizan diferentes tipos de festividades, desde cena de fin de año, peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe o las posadas, sin embargo, en algunas ocasiones los festejos no terminan bien.



Este fin de semana, durante una reunión privada, un grupo de personas armadas abrió fuego contra los asistentes. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque armado.



Durante el altercado se reportaron una gran cantidad de casquillos en el lugar, además de que varias personas fueron lesionadas y otras más perdieron la vida en la festividad.

¿Qué paso en la posada?



De acuerdo con los hechos, la posada se realizó el sábado 16 de diciembre, sin embargo, la festividad duró hasta la madrugada del domingo 17 de diciembre, cuando personas armadas ingresaron al lugar.



La posada se llevó a cabo en la Ex Hacienda San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato, cuando hombres armados comenzaron a disparar contra las personas presentes, además de incendiar algunos vehículos.



Alrededor de las 2 de la mañana se emitió una alerta a las autoridades municipales sobre la situación, por lo que cuerpos de emergencia acudieron al llamado. El saldo fue de 12 personas sin vida y 11 lesionados.



Por medio de redes sociales, se difundió una fotografía de los asistentes de la posada, en ella se observa a más de 40 personas. Hasta el momento las autoridades no han confirmado el total de invitados.



El alcalde de Salvatierra, Germán Cervantes Vega, a través de sus redes sociales, lamentó los hechos ocurridos en la Ex Hacienda San José del Carmen y envió sus oraciones a las familias de las víctimas.



"Estamos en completa disposición y coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado para el pronto esclarecimiento y la detención de los responsables. Mis oraciones y las de mi familia están con los familiares de las víctimas", se lee una publicación de Facebook.