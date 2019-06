Lo que le esperaría a Colombia en escenario de confrontación con Trump

Aunque hasta ahora las amenazas y retaliaciones comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han dirigido contra China, México y la Unión Europea, principalmente, una acción de tal envergadura contra Colombia no es tan probable, pero no se pueden descartar otro tipo de represalias al país.

Analistas consultados por EL TIEMPO coinciden en que con Trump, siempre hay sorpresas, y aunque un cambio en las normas comerciales o un aumento de los aranceles es improbable, el tema de las drogas sí puede generar tensiones.



Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, le dijo a este diario que “con Trump hay un riesgo siempre, pues está en campaña para la reelección, y las drogas pueden ser un tema importante, y en la medida en que necesite mover política, ese riesgo existe”.

El dirigente considera que hay muchas diferencias con lo que le sucede a México, pues “Estados Unidos tiene un amplio superávit comercial con Colombia y no tiene necesidad de emparejar las cargas subiéndole aranceles”. Sin embargo, dijo, como el tema de las drogas es más de tipo político, y al estar buscando cuatro años más en la Casa Blanca, eso puede pesar.



Díaz afirmó que “las agencias en Estados Unidos saben que hay un esfuerzo en Colombia para luchar contra los cultivos ilícitos y la producción de droga, pero en el Ejecutivo parece que no hay esa percepción”.



Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes de la firma XP Securities de Estados Unidos, aseguró que no le cabe la menor duda de que “si Colombia no disminuye los cultivos y mejora la interdicción de la cocaína que se envía a Estados Unidos, Trump se va a poner agresivo. No lo ha hecho porque Colombia ha sido protagonista en las acciones de condena por la crisis de Venezuela”.



Bernal no descarta que la no extradición del exguerrillero Jesús Santrich –quien es pedido por conspirar para el envío de droga a ese país– pueda tener consecuencias.

Por su parte, el economista Gregan Anderson, estratega macroeconómico de la firma Bulltick, afirmó que duda de un ataque comercial de Trump, “pues desde el principio ha estado enfocado en México, que es desde donde están llegando miles de migrantes. Esa fue su principal consigna y lo que le valió millones de votos”, agregó.

Hay alivio pero sigue el temor

Los mercados de Estados Unidos y México valoraron positivamente el acuerdo de los dos países para evitar el incremento de aranceles a este último.



El Dow Jones de Industriales, el índice de referencia de la Bolsa de Nueva York, avanzó un 0,30 por ciento, mientras que el S&P 500 subió un 0,47 por ciento, y el Nasdaq, que agrupa un buen número de compañías tecnológicas, ascendió un 1,05 por ciento.



Haber evitado las tarifas a México es positivo, pero no era inesperado ni tampoco significa en ningún momento que se eliminen los riesgos inherentes a la política comercial de Trump, en especial contra China, dijeron varios analistas.



Por su parte, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones (IPC), avanzó 0,73 por ciento frente a la jornada del viernes.

Las principales variedades de petróleo, el WTI y el Brent, registraron caídas de 1,4 y 1,6 por ciento respectivamente.



Holman Rodríguez Martínez

Redacción Internacional

En Twitter @holmanrodriguez