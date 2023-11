Lo que Javier Milei puede aprender de los errores de Boric y Petro

Las comparaciones siempre son imperfectas, pero el estado de ánimo en el bando de Javier Milei desde su contundente victoria de hace ocho días recuerda inevitablemente al estado de ánimo que vimos después de que los actuales presidentes Gabriel Boric, de Chile, y Gustavo Petro, de Colombia, fueran elegidos. Y sí, eso es una señal de posibles problemas en el futuro.

Es cierto que la situación de Argentina hoy es muy diferente a la de otros países de la región. El país está al borde de la hiperinflación y de un colapso económico aún peor. El presidente electo deberá convertirse en presidente de facto lo antes posible para ayudar a evitar el hundimiento del barco antes de prestar juramento al cargo el 10 de diciembre. Aun así, durante esta breve transición, Milei puede aprender de los errores que cometieron Boric y Petro durante sus primeros meses en el cargo.



Boric ganó el cargo en diciembre de 2021 por casi el mismo margen con el que acaba de ganar Milei, obteniendo el 56 % de los votos frente al 44 % de su oponente. Petro ganó en junio pasado por un margen menor, de 3 puntos. Sin embargo, ambos presidentes malinterpretaron la verdadera razón de sus victorias.



En retrospectiva, está claro que Boric y Petro ganaron principalmente porque los votantes tenían la intención de castigar a la administración en el poder, no porque los electores abrazaran plenamente sus agendas para una transformación radical. Si Milei comete el mismo error e interpreta el apoyo del 55,7 % que recibió en la segunda vuelta como prueba de que la mayoría de los argentinos son libertarios renacidos, le espera un duro despertar.

De hecho, los argentinos querían castigar al actual gobierno peronista de Alberto Fernández y a las casi dos décadas de la versión kirchnerista del peronismo. La gente votó en contra del statu quo porque quiere que el país vuelva al camino correcto.



La gente no votó para respaldar todos los experimentos económicos radicales por los que Milei hizo campaña y que no se han probado en ningún otro lugar. Después de todo, en la primera vuelta, Milei recibió menos del 30 % de los votos. Debido a que carece de una mayoría efectiva en la asamblea legislativa (Congreso), Milei tendrá que demostrar que puede trabajar en equipo y generar consenso si quiere evitar que el barco se hunda aún más bajo su mandato.

Cambios radicales

Como candidatos, Boric y Petro también prometieron transformaciones económicas y sociales radicales centradas en el Estado para sus respectivos países. Boric no utilizó una motosierra en su campaña, pero declaró que así como Chile había sido la cuna del neoliberalismo, también sería su cementerio si él ganaba la presidencia. A su vez, en junio de este año, Petro llamó a poner fin a la “noche neoliberal” que comenzó con la caída del Muro de Berlín, donde los seres humanos compiten “como en una carrera de caballos”.



Dejando a un lado la retórica, a los pocos meses de sus mandatos, quedó claro que las promesas radicales de campaña que hicieron Boric y Petro no se cumplirían. Los votantes estaban descontentos con el statu quo y querían un cambio, pero no les gustaba el tipo de cambio que esos presidentes transformadores intentaban llevar a cabo.

Boric y Petro perdieron sus mayorías ad hoc en sus asambleas legislativas cuando los congresistas moderados abandonaron el barco al disminuir la aprobación presidencial (según recientes encuestas, la desaprobación de Boric está en 65 % y la de Petro,en 66 %).



Para avanzar en sus agendas de reforma, Boric y Petro tuvieron que suavizar sus iniciativas legislativas y alejarse del discurso fundacional que con tanta fuerza defendieron durante su campaña. Es cierto que Petro y Boric siguen utilizando de vez en cuando un discurso combativo, pero eso se asocia más con la frustración de no poder hacer las cosas e incluso con un sentimiento de resignación, como cuando Boric admitió en julio que una parte de él todavía quería derrocar al capitalismo.

Argentina hoy se encuentra en una situación mucho más complicada que la de Chile y Colombia cuando Boric y Petro asumieron el poder. El statu quo en Argentina es insostenible. Milei no puede darse el lujo de limitarse a reformas diluidas. Abolir el Banco Central y avanzar en la dolarización serán objetivos casi imposibles. Pero recortar los subsidios gubernamentales y reducir el número de trabajadores del sector público es factible, siempre que pueda reunir el apoyo político necesario en el Congreso.



Los votos más probables estarán entre los legisladores de centroderecha y moderados del PRO de Mauricio Macri, del Partido Radical y quizás, incluso, algunos de los miembros del ala derecha del partido peronista. Para lograr el objetivo de formar una mayoría legislativa, Milei necesitará mantener el apoyo popular. Su luna de miel será corta. Los argentinos aprobarán a Milei si ven pruebas de que el país avanza en la dirección correcta.



Si Milei continúa con su estrategia de campaña y polariza al electorado hablando de argentinos buenos y malos, los moderados empezarán a rechazarlo, de la misma manera que hicieron los electores con Petro y Boric.



Para tener éxito, Milei debería dejar la motosierra y entender que los argentinos lo eligieron no porque realmente creyeran en su programa económico, sino porque pensaban que el statu quo vigente era insostenible. Será necesario un enfoque mesurado y calculado.

AUTOR: PATRICIO NAVIA (*)

AMERICAS QUARTERLY

(*) Columnista colaborador de Americas Quarterly, profesor de Estudios Liberales en la Universidad de Nueva York y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales de Chile.

¿Un ‘mini-Trump’ o un fenómeno argentino?

Ambos son directos, enfáticos y a veces procaces. Ambos evocan el retorno a glorias pasadas y se construyeron desde los medios con un odio visceral a la izquierda y a los políticos. Aun así, equiparar a Javier Milei con Donald Trump puede ser un poco forzado.



El argentino Milei, en sus palabras el “primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad”, es, en cierta medida, una expresión local de una corriente global y es por esto comparado a menudo con el exmandatario estadounidense Donald Trump.

Ambos cultivan la mitología del outsider, se hicieron famosos gracias a la televisión y pertenecen a una nueva derecha que tiene otros representantes en Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, y el partido Vox de España. Por todo esto, Milei, un economista de 53 años, suele ser calificado como “mini-Trump” o “Trump de la Pampa” para describirlo en una pincelada.



Pero la victoria de Milei el domingo con 55 % de los votos está muy arraigada en circunstancias locales: el antiperonismo y la revisión de la narrativa sobre la dictadura. Pero, sobre todo, la economía. “Hay parecido de familia, sin duda, pero es un error subsumirlos sin más al mismo movimiento, sin tener en cuenta las particularidades locales”, dijo a la AFP Gabriel Vommaro, doctor en Sociología y Analista Político.

Por esto, Michael Shifter, investigador del centro de reflexión Diálogo Interamericano, con sede en Washington, estimó también que compararlos es “un poco forzado”, porque Milei es producto “de la profundidad de la crisis argentina y la desesperación generalizada que siente la gente”.

Una crisis de 20 años

Argentina, que pasa por su peor crisis en 20 años, con una inflación anualizada de 143 % y 40 % de pobreza, votó contundentemente por el candidato que prometía un cambio radical del modelo económico. Para explicar su victoria, el analista Carlos Germano piensa que, a pesar de que Milei tiene un discurso de derecha, no hay que enfocarse tanto en lo ideológico, sino en “el hartazgo y la falta de previsibilidad” que sufren los argentinos.



Además, Vommaro destacó que “Milei es realmente un emergente del antiestablishment”, a diferencia de Trump y Bolsonaro, y recordó que en el Congreso cuenta apenas con la tercera minoría.

Trump ganó la presidencia y gobernó Estados Unidos de 2016 a 2020 de la mano del tradicional Partido Republicano. Bolsonaro había sido diputado durante un par de décadas y también llegó a la presidencia con el apoyo de “actores establecidos en la política”, añadió el experto. Pero, principalmente, “Milei es un libertario, y Trump es lo más lejano a un libertario que se pueda uno imaginar”, dijo Shifter.



Para el presidente electo argentino, el libre mercado debe determinar todas las relaciones comerciales, mientras que Trump fue un nacionalista que defendió el proteccionismo y la industria local.

Por último, ni Trump ni Bolsonaro fueron tan lejos como propugnar la eliminación del Estado en lo económico y “dinamitar” el Banco Central, que para Milei es “un mecanismo por el cual los políticos estafan a los argentinos”.

Batalla oportunista

Las redes sociales y la llamada “batalla cultural” que en estas se dirime, y que ganó relevancia durante la era Trump, catapultaron la popularidad de Milei. La “batalla cultural” es un conflicto ideológico sobre temas como feminismo, despenalización del aborto, derechos LGBTI+ y educación sexual. En este debate, la derecha se considera a sí misma una minoría derrotada en nombre de lo “políticamente correcto” y reivindica su derecho a una libertad de expresión supuestamente perdida.



Aunque “Milei es un aliado y en su coalición hay actores centrales de esa batalla cultural global”, el tema “no es algo medular en su discurso”, resaltó Vommaro. No obstante, sí “participa de eso de forma oportunista, porque se da cuenta de que hay una oportunidad para representar sectores que carecían de vocería política”, agregó el analista.

Por ejemplo, el influencer conservador Agustín Laje, autor de libros sobre el tema como La batalla cultural, es uno de los asesores ideológicos de Milei y subió al escenario con él en el cierre de campaña.



Allí, Laje dijo que el nuevo gobierno buscará plebiscitar la ley del aborto y “sacar todo el progresismo del Estado, es decir, los ministerios de género, las diversidades, las feministas ‘entongadas’ (corruptas), los lobbys LGBTI+...”.

La mirada nostálgica del pasado también es un lugar común en Trump y Milei.

Milei reivindica a Juan Bautista Alberdi, padre de la Constitución argentina en el siglo XIX, a quien el libertario percibe como el inspirador del primer desarrollo económico del país. “Hoy abrazamos la libertad para volver a ser una potencia mundial”, declaró Milei en su discurso de victoria.



Y Trump lo felicitó con una versión de su lema ‘Make America Great Again’, diciéndole: “Haz Argentina grande de nuevo”.

AUTOR: LEILA MACOR

AFP

Buenos Aires, Argentina