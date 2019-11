Los polémicos pronunciamientos de Cabello sobre venezolanos expulsados

Durante su programa semanal, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se refirió a los últimos acontecimientos en Colombia relacionados con ese país: la expulsión de 59 venezolanos por actos vandálicos en Bogotá, el despido del embajador de Guaidó en Colombia y las publicaciones de personajes políticos en redes sociales que señalan al régimen de Nicolás Maduro de promover las recientes manifestaciones en Latinoamérica.



En una sección del programa Con el mazo dando, en la que Cabello revisa un tablero con titulares de medios y trinos sobre temas relacionados con el régimen, el líder chavista se refirió a la expulsión de los venezolanos y dijo que tiene videos que le 'enviaron desde Apure' en los que se ve que "los agarraron mientras andaban caminando en la calle".



"Si ellos estuvieran agarrando de verdad a un grupo de venezolanos manifestando(se) en Colombia, eso lo habrían sacado en CNN, en todos los periódicos y prensa del mundo", asegura Cabello. Sin embargo, señala, "los sacaron por Puerto Carreño, escondidos. ¿Por qué los sacaron escondidos? Yo tengo el testimonio de algunos de ellos (...) Iban caminando por la calle y '¡venezolano, para allá!' ".

El titular que generó su reacción hace referencia a 30 cubanos y 9 venezolanos expulsados de Chile por estar 'vinculados con las protestas', por lo que Cabello también recomendó no seguir 'subestimando al pueblo'.



"Nosotros no hemos enviado a nadie para ningún país. Lo que hemos enviado es una gran fuerza espiritual, de apoyo moral, de apoyo político, emotivo de compartir una lucha por la liberación de los pueblos. ¡Eso sí!", resaltó Cabello. Y más adelante añadió:

"Qué enviamos nosotros para Colombia... Colombia tiene bastantes problemas como pa' que nosotros estemos mandando la gente pa' allá, pa' que se den cuenta de los problemas. Los problemas están en Colombia (sic)".

¿Serán estos venezolanos parte de la “brisa bolivariana que recorre la región”, a la que se refería @dcabellor ? https://t.co/Hv8hEqvkBA — Patricia Janiot (@patriciajaniot) November 25, 2019

En la categoría de su tablero de publicaciones 'Las brisas los tienen locos', Cabello también se refirió a un trino de Patricia Janiot, periodista colombiana de Noticias Univisión, en el que ella se preguntaba si los expulsados eran parte de la " 'brisa bolivariana que recorre la región', a la que se refería @dcabellor".



"La brisa bolivariana son los propios colombianos y colombianas que están hastiados de la corrupción del nepotismo, del neoliberalismo y de EE. UU. metiéndose en los asuntos de Colombia", señaló Cabello.

Cabello aseguró que el exembajador de Guaido en Colombia, Humberto Calderón Berti (foto), fue despedido por sus investigaciones por malversación de fondos. Foto: Rodrigo Sepúlveda. EL TIEMPO

El líder chavista también se pronunció sobre el despido del embajador de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón. Cabello aseguró que ya lo había predicho en su programa y que la razón "sin ser el señor Calderón Berti un santo", según dijo, "es que Calderon Berti sigue investigando el desfalco de Cúcuta. Está investigando aquellos señores que se fueron para el bar Penélope" dijo, refiriéndose a los señalamientos hacia diputados de Guaidó de haber gastado recursos de ayuda humanitaria en encuentros íntimos en Colombia.



Finalmente, Cabello habló de los polémicos pronunciamientos que se filtraron la semana pasada del embajador de Colombia en EE. UU. Francisco Santos en reunión privada con la nueva canciller Claudia Blum. Sobre Venezuela, Santos aseguraba que "ese mierdero va a desestabilizar el continente", a lo que Cabello respondió que "Venezuela no desestabiliza a nadie, lo que sí es que Venezuela no se rinde". "No nos rendimos y no nos vamos a rendir", resaltó.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO​