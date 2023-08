Una colombiana, de 22 años, murió tras caer de un edificio en Santiago de Chile. La joven estaba en un piso 14 cuando, en horas de la noche del sábado 12 de agosto, se produjo su deceso.

Lea también:

- El caleño que murió por brutal golpiza duró meses caminando desde Cali hasta Chile

- Apareció en Bucaramanga joven chilena que buscaban desesperadamente en Colombia

- Llanto en puerto por futbolista y trabajador colombiano muerto en Chile

Lindsay Stephanye Utima Astaiza, oriunda de Palmira, no completaba ni un año residiendo en Chile. Había viajado en octubre de 2022 con su pequeño hijo, de dos años, para encontrarse con su pareja.

"Hasta ahora no hemos recibido ningún informe", dijo María Edith Astaiza, su mamá, en diálogo con RCN Radio. La familia espera que las autoridades de ese país aclaren si se trató de un accidente o si alguien la empujó, pues el episodio les parece extraño.

"Está en investigación. El chico que vivía con ella ya estaba demandando por agresión. Ellos tenían una vida... en los pocos meses que estuvieron allá peleaban; la última vez la agredió bastante", contó.

Incluso, su mamá le había aconsejado que buscara otro lugar para vivir, pero Ultima no quería: "Me decía que no podía salir a voltear con el niño".

Por tanto, la señora María pensaba viajar en diciembre a Chile para ayudar a la joven con el menor.

(Además: Cancillería pide 'castigo a los responsables' del asesinato de un colombiano en Chile).

La última conversación de colombiana con su familia

El mismo día de su fallecimiento, la familia había hablado con la joven por videollamada y la había notado contenta.

"Sonrió, habló con sus hermanos y con una tía mía. Nos dijo que estaba esperando que le dieran el jardín al niño para que ella pudiera trabajar. Estaba bien. No dijo que estuviera aburrida", relató su mamá para la emisora.

Mientras se adelantan las investigaciones, los allegados de la joven reúnen fondos para ir a Chile, recoger al menor de edad y poder repatriar el cuerpo de la colombiana.

"Le pido al Gobierno que me ayuden a traer a mi hija", clamó. Según les han dicho, la repatriación asciende a 14 millones de pesos, que es un dinero con el que no cuentan.

Además, puede ver:

También puede leer:

- Estilista extranjero fue robado y luego murió: había estado de fiesta en Medellín.

- Reveladoras pruebas contra Daniel Sancho: puñalada en la camisa de Edwin Arrieta y más.

- Los últimos mensajes que envió Daniel Sancho a amiga de Edwin Arrieta antes de confesar.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS