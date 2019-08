G7 acuerda ayudar a Amazonia mientras aviones combaten incendios

Los líderes del G7 se pusieron de acuerdo este domingo en ayudar a los países afectados por los incendios en la Amazonía "lo más rápido posible", en una cumbre en Francia marcada por tensión comercial entre China y EE. UU..

"Estamos todos de acuerdo para ayudar lo más rápido posible a los países afectados por estos incendios", dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anfitrión de este foro de grandes potencias reunido en Biarritz, en referencia a los fuegos que asolan una parte de la selva amazónica.



"Nuestros equipos están tomando contacto con todos los países de la Amazonia para que podamos concretar nuestros compromisos con medios técnicos y financieros", añadió el mandatario francés, quién llamó a "movilizaciones de todas las potencias" ante esta "emergencia internacional".



Macron rechazó las críticas de Brasil sobre una intromisión en asuntos soberanos de otras naciones, y recordó que Francia es "uno de los nueve países amazónicos" ya que la Guayana, territorio francés, está localizado en el noreste de Sudamérica.



El presidente chileno, Sebastián Piñera, el único mandatario sudamericano presente en la cumbre a invitación de Francia, abordó la emergencia de los incendios en la Amazonía con la canciller alemana, Angela Merkel.



"Estamos estudiando una ayuda, sobre todo logística", indicó Merkel a la prensa. "La ayuda de los Estados europeos será coordinada en Bruselas", apuntó la canciller.

Vista aérea de los efectos de uno de los incendios este sábado, en la Amazonia de Rondonia (Brasil). Foto: Efe

Brasil empieza a combatir incendio

También se conoció que aviones militares de Brasil están lanzando agua sobre los incendios de la selva amazónica en el estado de Rondonia en respuesta a la indignación mundial por el desastre ambiental, de acuerdo con un video del gobierno.



El presidente Jair Bolsonaro autorizó operaciones militares en siete estados para combatir el fuego en la región del Amazonas, después de peticiones de sus gobiernos locales, dijo una portavoz de su oficina.



El video, divulgado el sábado a la noche por el Ministerio de Defensa, mostró un avión militar descargando miles de litros de agua mientras atravesaba nubes de humo que emergían de la selva.

La devastación que ocasionan los incendios en la Amazonia de Brasil. Foto: Reuters

A lo largo de Brasil se habían registrado casi 80.000 focos de fuego al 24 de agosto, el mayor número al menos desde 2013, de acuerdo a la agencia de investigaciones espaciales INPE.



Bolsonaro anunció el viernes que enviaría al ejército, tras varios días de críticas del público y los líderes mundiales que dijeron que el gobierno brasileño no hacía nada para luchar contra el fuego. Pero más allá de Rondonia, el gobierno aún no había dado detalles operativos sobre la actividad en otros estados.



El Ministerio de Defensa dijo el sábado que estaban disponibles 44.000 efectivos en la región del norte de la selva amazónica. Sin embargo, no precisó cuántos se usarían en cada lugar ni qué harían. El ministerio de Defensa no respondió inmediatamente a una solicitud de más detalles el domingo.



AFP y Reuters