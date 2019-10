‘El gobierno ecuatoriano no escucha’: líder indígena

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) habló con EL TIEMPO.

¿Han tenido acercamientos con el Gobierno?

El jueves enviamos una carta al Gobierno en la que pedimos, para sentarnos a dialogar, la derogatoria del decreto que elimina los subsidios; la renuncia de la ministra de Gobierno (María Paula Romo) y del ministro de Defensa (Oswaldo Jarrín), quien ha mandado a matar al pueblo ecuatoriano; y el cese de la represión a nivel nacional. Dos años hemos estado dialogando, pero sin resultado. Este gobierno ha sido el más mentiroso.

El Gobierno dice que no cederá, ¿hasta cuándo y hasta dónde van a llevar la movilización?

Nosotros, el pueblo, también decimos ni un paso atrás, mejor vamos a dar pasos hacia adelante con la lucha. Esta no es solo de los pueblos indígenas, hemos construido una unidad nacional con todos los sectores. Hemos logrado concentrar a más de 100.000 personas y vamos a seguir luchando hasta conseguir la derogatoria del decreto 883 (que elimina los subsidios a los combustibles).

Informamos que durante todo este dia las bases de la @CONAIE_Ecuador nos hemos mantenido en el agora de la Casa de la Cultura en una asamblea para trazar directrices. Nos deslindamos de los hechos ocurridos en Contraloria y @teleamazonasec — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 12, 2019

¿Por qué no aceptan la mediación de la ONU?

Hemos aceptado, pero estas son las peticiones de mi pueblo, al que yo escucho. No soy como el señor Lenín Moreno, que escucha las órdenes del Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno dice estar abierto al diálogo...

Este gobierno no escucha, no responde a las verdaderas necesidades, no hay justicia social. Nos han llenado de corrupción y ahora afectan al pueblo con medidas que lo empobrecerán más.

Ya se están incrementando los pasajes de transporte, subiendo los precios de los productos de primera necesidad. Esto, mientras el Gobierno les perdonó a los grandes empresarios y banqueros más de 4.500 millones de dólares que le debían al Estado. Este gobierno está entregado a la derecha.

Ya hay muertos y heridos, ¿no es momento de ceder posiciones?

Cuando firme la derogatoria del decreto. Mientras tanto seguiremos luchando en las calles y nos radicalizaremos a nivel nacional.



Ana Lucía Román

Para EL TIEMPO

Quito