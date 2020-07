Ley de retiro de fondos de pensiones será promulgada en Chile

La ley que permite el retiro excepcional de hasta 10% de los fondos privados de

pensiones será promulgada este viernes tras la decisión del presidente Sebastián Piñera de no de vetar la iniciativa ni someterla a revisión del Tribunal Constitucional.



Después de una dura derrota política el jueves en el Congreso, el presidente Piñera decidió promulgar rápidamente la iniciativa debido a "su intención y voluntad -dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas- de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas", según un comunicado de la Presidencia chilena.



La norma fue impulsada por la oposición debido a la demora del gobierno de Piñera para entregar ayuda en medio de la crisis económica por la semiparalización de actividades causada por la pandemia de coronavirus desde hace más de cuatro meses.



El gobierno tenía hasta 30 días para vetar la ley o enviarla al Tribunal Constitucional para su revisión, de haber querido intentar evitar la entrada en vigencia de una iniciativa que consideró "un mal proyecto" por contribuir a rebajar el monto de las ya bajas pensiones de los chilenos.



El riesgo de frenar esta ley era el retorno de las protestas masivas y violentas a las calles de Chile, donde la iniciativa cuenta con más del 80% de respaldo popular. Su tramitación en el Congreso fue precedida de masivos cecerolazos de apoyo.



Este respaldo ciudadano al retiro anticipado de los fondos obedece a la pérdida de ingresos para grandes sectores de la sociedad obligada al confinamiento dese marzo, sobre todo en la clase media, donde hasta ahora no se ha concretado ninguna ayuda oficial de las anunciadas por el presidente Piñera.



"Me parece que el presidente Piñera no tenía otra opción que promulgar esta ley, que ha sido un tsunami ciudadano", estimó el presidente del opositor Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, a la Televisión Nacional de Chile.

Contundente aprobación

La promulgación de la ley será posible tras su aprobación definitiva el jueves en el Congreso con 116 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones en la votación final en la Cámara de Diputados, tras su tercer trámite legislativo en dos semanas.



Desplegando banderas y entonando el himno nacional, varios diputados celebraron en el Congreso una votación impensada hace cuatro meses, menos aún con el apoyo de parlamentarios de la derecha chilena, a quienes Piñera intentó sin éxito convencer, mejorando su propuesta de medidas para la clase media con un bono de 630 dólares y un crédito blando de 1.900 dólares que se discute todavía en el Congreso.



"No siento que uno experimente una derrota cuando lucha con convicción y con fuerza por lo que cree es mejor para Chile y los chilenos", dijo más temprano el mandatario, consultado por la prensa.



AFP