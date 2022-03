El pueblo cubano se tomó las redes sociales a raíz de un controversial artículo sobre los beneficios de la leche de cucaracha publicado por Radio Guamá, una emisora oficialista, de Pinar del Río.

La nota hacía alusión a un estudio científico, de 2018, que pronosticaba que la mencionada bebida podría ser el 'superalimento' del futuro por sus particularidades nutritivas.

Según 'Radio Guamá', el contenido se trataba de una "curiosidad científica" para conocimiento general. Sin embargo, los internautas no se demoraron en reaccionar y las críticas y memes no se hicieron esperar.



Muchas de las opiniones en Twitter mostraron el descontento del pueblo con el contenido, pues fue entendido como una burla, en medio de la crisis de abastecimiento de leche que vive actualmente Cuba.

Cuando estudié en Higiene y epidemiología aprendí que las cucarachas transmiten poliomielitis, Hoy el régimen cubano tiene el cinismo de seguir jugando con la paciencia del pueblo al proponer que la cucaracha tiene proteína en una leche que segrega. #SOSCuba mi pais ya tocó fondo pic.twitter.com/5AZT96Wzpr — Marichal (@marichalmarich1) March 29, 2022

Según 'CubaNoticias360', un kilo de leche en polvo cuesta entre 1.000 y 1.200 pesos cubanos (entre 156.000 y 188.000 pesos colombianos), mientras que un litro y medio de leche 'de vaca' cuesta hasta 200 pesos cubanos (más de 30.000 pesos colombianos). Una situación que ha afectado, mayoritariamente, a niños y ancianos. Ante la polémica desatada, la emisora eliminó la publicación, pero sin referirse al tema. Aun así, en redes sociales continúa la polémica.

perate perate ,como que van a dar leche de cucaracha?????? pic.twitter.com/ea1xOanXLh — 𝒏𝒆𝒍𝒊𝒕𝒂 (@Nellih_ts) March 30, 2022

En 2018 varios medios internacionales dieron a conocer un estudio que enumeraba las bondades de la leche de cucaracha, la cual se obtiene específicamente de la diplptera punctata, la cual alimenta a sus crías con una especie de cristales que ella misma produce.



Y, aunque para la ciencia este producto tienen mucha energía y otras propiedades, no se puede hablar de una producción en masa, en primer lugar porque sería necesario matar a muchas cucarachas y, en segundo, porque se necesita de tiempo y más estudios para afirmar que se trata de un 'superalimento' para los humanos.



"Si quieres hacer eso en producción en masa, no es fácil. Lleva tiempo, requiere mucha mano de obra y no obtienes mucho por tus esfuerzos", explicó en su momento Leonard Chavas, coautor del estudio, para la 'BBC'.

