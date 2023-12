Caso de agresión que ladrón 'expuso' en redes sociales sería montaje, advierte Policía

Hace unos días se conoció un caso en el que un ladrón le robó el celular a una estudiante de medicina, identificada como Laura Zaffari, en Paraná, Brasil, y luego publicó en la cuenta de Instagram de la joven fotos en las que se veían supuestos signos de agresión, responsabilizando de estos a la pareja de la mujer.



Ante esta situación, la Policía Civil de Paraná afirmó que la joven de Pato Branco negó haber sufrido de maltrato por parte de su novio, quien sería identificado como Kelvin Machulek, de acuerdo con el perfil de la joven. Lo que indica, dicen los oficiales, que fue una estrategia de los ladrones para tratar de extorsionar a Zaffari.



El presunto delincuente también compartió supuestos pantallazos de supuestas conversaciones entre la estudiante de medicina y su novio.



"Tengo miedo de tu agresión, por las cosas que ya has hecho", decía la joven en la 'conversación', a lo que su pareja respondía: "Entonces busca otro al que no le tengas miedo".



Sin embargo, la madre de Zaffari, al ver las publicaciones del ladrón, no tardó en pronunciarse, advirtiendo que las capturas de los mensajes que estaba subiendo el delincuente eran editadas.



“El celular fue robado. No es ella. Todo lo que publicaron es mentira. No envíen mensajes en su WhatsApp ni en su Instagram. Cualquiera que pueda ayudar a compartir, denunciar y bloquear el perfil se lo agradecemos. Esto es muy grave”, señaló la madre de la joven.

Helder Lauria, jefe policial de la Subdivisión Policial 5 de Pato Branco, informó al portal Urgente Pato Branco que la pareja ya negó, de manera extraoficial, las supuestas agresiones que publicó el ladrón a través de las redes sociales de la joven.



"Vamos a tomar su comunicado oficial, pero extraoficialmente ya hemos hablado. Explicaron todo y dijeron que realmente no hubo agresión. Los familiares están al tanto de todo lo sucedido, ambos padres ya sabían lo que había pasado y realmente no hubo agresión, fue algo montado y terminó viralizándose", explicó Lauria.



Según información de las autoridades, el celular fue robado en un espectáculo country que había en Paraná, el pasado el viernes, 8 de diciembre. También se llevaron otros 20 teléfonos.



"Hicieron un montaje y expusieron que hubo agresión entre Machulek y Zaffare, quien fue víctima del robo y también víctima de una posterior extorsión por parte de estos delincuentes", señaló el jefe de policía.

