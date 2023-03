Una historia insólita salió a la luz hace algunos días, donde un tribunal familiar decidió imponer fuertes medidas en el caso de un hombre que estaba atrasado con la cuota alimenticia de su hijo de 12 años de edad.



En Colombia, la pena recibida por incumplir con la cuota de alimentos de un menor de edad, es de uno o tres años de prisión; además, se le impondrá una multa de entre los 20 y 37.5 salarios mínimos legales mensuales.

Prohibiciones para el padre

Desesperada por que su expareja no cumplía con el deber que tiene con el menor de edad, la madre del niño decidió acudir ante una jueza de familia que tomó ‘cartas en el asunto’ y decretó una medida bastante curiosa contra el ‘moroso’.



El caso judicial se dio en la ciudad de Rosario, Argentina. Es bien conocido que el pueblo argentino es muy ‘amante’ del fútbol de su país y de su seleccionado nacional, así que el Tribunal Colegiado de Familia 7 le impuso una medida insólita al padre.

Estadio de Newell's Old Boys de Rosario. Foto: Twitter: @Newell's

La jueza del caso, Andrea Mariel Brunetti, le prohibió al hombre la entrada al estadio de su equipo amado, Newell’s Old Boy de Rosario. Debido a que incumplió con las cuotas de alimentación de su hijo, la persona denunciada no podrá ingresar al Coloso Marcelo Bielsa hasta que no se ponga al día.



“Cabe ordenar la prohibición al demandado del ingreso al estadio de fútbol de Newell´s Old Boys de Rosario, oficiándose al Club respectivo, a la autoridad policial de Rosario y la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos para que incluyan al demandado en la lista de personas que tienen restringido el ingreso”, decretó el tribunal.



Aunque no fueron las únicas medidas tomadas por el tribunal del caso; al padre del niño de 12 años se le prohibió la salida de Argentina y se le suspendió la licencia de conducción.



Además, el hombre ingresó en la base de datos del “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” tras la denuncia realizada por la madre del menor.

Tribuna del estadio el Coloso Marcelo Bielsa Foto: Twitter: @Newell's

Reacción del sujeto

A pesar de las varias prohibiciones que cayeron sobre él, se conoció por medio de su expareja que el hombre no se ha pronunciado y sigue haciendo caso omiso de sus responsabilidades con el niño.



Además, la demandante indicó que sigue sin recibir la cuota alimentaria ordenada por la jueza de familia. ¿Qué piensa usted sobre tomar medidas similares en Colombia?

