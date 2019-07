Le amputaron la pierna equivocada a una jubilada con diabetes

Magdalena Leguizamón, una mujer jubilada de 66 años, se acercó al Nuevo Sanatorio Berazategui con un diagnóstico de diabetes y los médicos le recomendaron amputar una pierna que tenía comprometida por la enfermedad. Al momento de realizar la cirugía, se equivocaron y le amputaron la pierna equivocada. La familia realizó una denuncia por mala praxis e inició una investigación considerada por lesiones culposas.

"Tuvimos que llamar a la policía porque no nos querían dar la historia clínica", dijo Mayra Fernandez, hija de la jubilada afectada en entrevista con el canal de noticias argentino TN. La mujer fue trasladada por pedido de la familia a la clínica Ceni de Quilmes, en la calle Andres Baranda, en Buenos Aires.



Tenía un diagnóstico de diabetes y el miércoles pasado ya le habían amputado un dedo del pie por necrosis, una complicación común en esa enfermedad. Por consejo de los médicos, debían amputarle la totalidad de la pierna que ya tenía intervenida.



Cuando despertó de la anestesia, se dio cuenta de que el equipo médico había trabajado sobre su pierna sana y dejado a la víctima completamente inmovilizada de por vida.

Otra cirugía

La mujer, quien cuenta con la cobertura del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) para jubilados y pensionados, se acercó al centro hospitalario ubicado sobre la avenida Rigolleau del barrio de Berazategui y deberá someterse nuevamente a una cirugía para realizar el procedimiento necesario para el cual se había presentado. Deberán amputarle la pierna correcta, que el mismo médico había intervenido la semana pasada.



"En la semana vino el Doctor Rico, su cirujano vascular, y diagnosticó que la infección que tenía no había frenado y que había que amputar la pierna derecha hasta la rodilla", explicó la joven y agregó: "En toda la historia clínica siempre se habló de la pierna derecha".



"Yo no sé si su médico no estaba en el quirófano, si puso a un residente o qué fue lo que pasó", lamentó. Al reconocer el error, la hija de la mujer corrió al quirófano para hablar con médico encargado de realizar la intervención, a quien identificó como el doctor Cardozo. "Las autoridades de la clínica no dijeron nada y su médico no se hizo cargo, y me dijo que recién el miércoles iba a pasar a ver a mi mamá", añadió.



La denuncia fue radicada en la Fiscalía Descentralizada de Berazategui y luego fue derivada a la Unidad Funcional de Investigación (UFI) número 7 a cargo de Carina Santolín que ordenó secuestrar la historia clínica de la mujer e inició la investigación.



A su vez, el PAMI envió una carta documento al hospital e inició una investigación interna para determinar las responsabilidades dentro del lugar.

LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA