Laura Chinchilla retira su candidatura a la presidencia del BID

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla (2010-2014) anunció este jueves que desistió de presentarse como candidata a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por cambios "abruptos" en las reglas del proceso de presentación y selección.





"El día de hoy, la expresidenta Chinchilla comunicó al Gobierno de la República sus razones para no proceder con la inscripción de su candidatura, decisión que se respeta, y en consecuencia, el Gobierno no proseguirá con este proceso", informó el Gobierno de Costa Rica en un comunicado.



Chinchilla publicó este jueves en sus redes sociales una carta que envío hoy al presidente costarricense, Carlos Alvarado, en la cual explica sus razones para no inscribir la candidatura para el proceso fijado para los días 12 y 13 de septiembre.



"Dos factores alteraron de manera importante el proceso trazado hacia la elección. El primero de ellos fue, precisamente, la pandemia, que limitó de manera sensible la posibilidad de tener un debate amplio y reposado sobre el relevo en el BID (...) El segundo factor fue el cambio abrupto en una de las reglas que desde la creación del BID ha regido el proceso de presentación y selección de candidaturas", explica la carta.



Según esta regla, la presidencia del BID la ocuparía siempre un país latinoamericano o un caribeño y la vicepresidencia un estadounidense. Sin embargo, según detalló

Chinchilla, el Gobierno de EE. UU. decidió "alterar esa norma que estuvo vigente por 70 años", sin que previamente mediaran procesos de consulta y presentó un candidato propio.



"Esta decisión constituye, además, una señal en extremo preocupante para la gobernanza que debe regir en una institución financiera, que como el BID, está obligada a apegarse estrictamente a las normas escritas o consuetudinarias y a generar certidumbre, confianza mutua y previsibilidad en sus actuaciones", manifestó Chinchilla.



El Gobierno de Estados Unidos ha expresado su voluntad de presentar la candidatura del asesor especial del presidente Donald Trump para América Latina Mauricio Claver-Carone, lo que ha sido criticado por diversos sectores y figuras políticas en la región latinoamericana.



Por su parte, la Cancillería costarricense indicó que las fortalezas de Costa Rica, los atestados de Chinchilla y las múltiples manifestaciones de apoyo de "países amigos durante la primera etapa del proceso", fueron motivo para suscribir la aspiración con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento del BID y avanzar en el desarrollo económico, social y ambiental de la región.



"La bandera del banco, y la pauta del trabajo de quien lo lidere, deben levantarse sobre el bienestar de todos sus miembros (...) Con preocupación, hemos advertido desde hace tiempo, que se debe generar las condiciones para propiciar un debate serio y de reflexión profunda y reposada en todos los procesos del BID, incluyendo el de la trascendental elección para la presidencia del organismo", puntualizó la Cancillería.



El Gobierno costarricense agradeció los esfuerzos de Chinchilla y su compromiso "con el desarrollo integral de la región y con la construcción de un banco de excelencia, eficaz y soportado por amplios acuerdos". Además, el Gobierno resaltó la necesidad de una "gobernanza eficiente y transparente, que promueva el respeto a la institucionalidad" en el BID.



"Doña Laura es una mujer excepcional, que puede aportar mucho a la región. Respetamos su decisión de no inscribir su candidatura a la presidencia del BID en este contexto. Aplaudo su importante labor en tiempos difíciles, y su mensaje de unidad, consecuencia y responsabilidad", escribió en sus redes sociales el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.



EFE