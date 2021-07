Latinoamérica lleva el 17 por ciento de su población vacunada

Tan solo cerca de 17 por ciento de la población de América Latina ha sido completamente vacunada contra el covid-19, de acuerdo con el portal de datos Our World In Data.



Latinoamérica es la región que menos dosis de las vacunas anticovid ha administrado a sus habitantes en el mundo, con un porcentaje aproximado de 6,06 por ciento del total de aplicaciones del biológico.



El avance de la inmunización contra el covid-19 es lento en países como Honduras, donde tan solo el 0,7 por ciento de su población está completamente vacunada, o Venezuela y Guatemala, con el 0,8 y 1,1 por ciento respectivamente).



En naciones como República Dominicana o El Salvador, el número de habitantes que han recibido las dosis necesarias de su vacuna no superan el 33 por ciento de su población total.



Los datos recopilados por Our World In Data indican, a su vez, que más del 80 por ciento de los latinoamericanos aún no ha sido inyectado para protegerse del virus.

Los países con menos ciudadanos inmunizados en Latinoamérica son Venezuela y Honduras, según Our World In Data. Foto: AFP

Aunque países como Chile y Uruguay lideran la vacunación contra el virus con más de la mitad de su población inmunizada (59,2 y 55,3 por ciento respectivamente), tan solo uno de cada seis habitantes en la región ha completado su esquema de vacunación, según el portal.



El retraso en la vacunación que presenta la región puede obedecer en gran parte a un inicio tardío de los programas de inmunización, que en varios países de Europa o Asia iniciaron a finales de 2020.



Otro de los factores que influye en el acceso de los latinos a la vacuna anticovid es la economía de América Latina en países como Venezuela, que han tenido problemas como sanciones económicas internacionales, o Haití, donde la falta de recursos imposibilita la adquisición de las dosis.



