Este es el 'top 10' de las aerolíneas más cumplidas de Latinoamérica

Instagram: @arubaairlines - @azulimhasaereas - @vivaairco - @Latamairlines

La compañía de inteligencia de viajes aéreos 'Official Aviation Guide Of The Airways' (OAG) publicó un listado de las aerolíneas más cumplidas de América Latina en el cual destaca la eficiencia en los procedimientos durante los horarios establecidos para los vuelos y el porcentaje de viajes cancelados. Conozca a continuación los primeros diez lugares del listado.