Patricia Villavicencio, la hermana del excandidato Fernando Villavicencio, dio declaraciones a los medios ecuatorianos tras el asesinato de su hermano en la tarde de este 9 de agosto.



"Yo estuve en la reunión. No había policía, yo estaba detrás de él, porque le iba a dar un abrazo y la última frase que nos dijo fue: 'lo que es con mi familia es conmigo'", aseguró en su intervención.



También detalló que no hubo un esquema de seguridad para proteger a su hermano durante el evento de campaña y denunció que su familia ahora es víctima de amenazas.



"Mataron a la democracia, no querían que se destapara la corrupción y ahora nosotros, la familia, somos perseguidos. Pero no nos callarán", dijo.



Además, la mujer responsabilizó al gobierno ecuatoriano de lo sucedido y exigió respuestas. " Ante el mundo y el país, responsabilizo al gobierno nacional de la grande crisis que estamos viviendo".



Destacó que su hermano era reconocido por ser un buen líder, por su valentía y la cercanía a su familia.



"Si algo le pasa a mi familia nosotros responsabilizamos al gobierno", concluyó Patricia Villavicencio.



