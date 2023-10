Las razones que llevaron a Panamá a vivir una inédita protesta social

Un tsunami de manifestantes inundaron las principales avenidas de Ciudad de Panamá al grito de “no” a un contrato minero que daña la biodiversidad y cede extensos terrenos a una empresa canadiense.



“Somos patriotas, no vendepatrias”, cantaban los protestantes quienes buscaban la derogación del contrato ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, ratificado hace una semana por el presidente Laurentino Cortizo, dando paso a un escenario inédito de indignación social en el país.

Ha sido una semana tensa en la que muchos salieron a las calles con rabia (en algunos casos con más 50.000 personas) para criticar, como lo dijo una joven activista, Camila Aybar Monteaguado, para evitar “un contrato minero que no fue consultado con la ciudadanía, abusivo y con el que en solo tres días el Gobierno panameño aprobó la destrucción de 40 años de nuestro país”.



Ella se refiere a un aval en que una empresa pueda tener la mina más grande de cobre de todo Centroamérica en un país que no es minero, y en una ubicación que es un área protegida que se conoce como el Corredor Biológico Mesoamericano, que contiene la biodiversidad más rica de ocho países.



Con la consigna ‘Panamá vale más sin minería’, alrededor de 100 organizaciones ambientales están presionando para la derogación del acuerdo, que contempla ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares para el Estado panameño, diez veces más que el acuerdo anterior, de 1997.



Por ahora, el presidente Laurentino Cortizo anunció la prohibición de nuevas concesiones, al tiempo que dijo estar abierto a conversar sobre el tema, mientras Ciudad de Panamá experimenta un ambiente cargado de decepción.



Ricardo Wong, presidente de la Fundación PRO-MAR y del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dijo que “la mayoría de los artículos (del contrato) van en contra del Estado panameño”.



Panamá es muy sensible a todo lo que sea cesión de territorio, después de convivir durante casi un siglo con EE. UU. tras la construcción del canal, que ese país administró y controló hasta el año 2000.

EFE