Cuotas en las universidades y en la función pública, endurecimiento de las penas por insultos racistas: desde 2010, la izquierda brasileña ha tomado una serie de medidas para tratar de mitigar las desigualdades raciales en un país donde la población negra es mayoritaria.



El más reciente esfuerzo se conoció esta semana, con un decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que reserva al menos el 30% de cargos de confianza en la administración pública a nivel federal a personas negras y mestizas.

"El racismo está en la raíz de la desigualdad, por eso hay que combatirlo como plaga en una plantación", dijo Lula el martes al firmar el documento.



Según los datos más recientes del instituto oficial de estadística IBGE, que datan de 2021 y se basan en la autodeclaración, más del 56% de los brasileños se identifican como negros (9,1%) o mestizos (47%). Pero menos del 30% ocupa puestos de responsabilidad, tanto en el sector privado como en la función pública.



En las 500 mayores empresas de Brasil, sólo el 5% de los cargos directivos están en manos de negros, según un estudio del Instituto Ethos. Además, existen importantes diferencias salariales, con el ingreso medio de la población negra es inferior en más de un 70% en comparación con el de la población blanca.



El decreto firmado por Lula esta semana "es importante, porque permitirá que más negros se sitúen en lugares de poder, que participen activamente en la toma de decisiones", dijo a la AFP Wellington Mendes, del Instituto Brasileño de Identidad, que trabaja por la inclusión de los negros en el mercado laboral.



"También ayuda a absorber a algunos de los profesionales negros que, aun teniendo la cualificación necesaria, no llegan a las esferas de poder por culpa del racismo estructural", insiste. A continuación se enumeran las medidas adoptadas por la izquierda para paliar la desigualdad racial:



2010: Estatuto de la igualdad racial

Aprobada al final de los dos primeros mandatos de Lula (2003-2010), esta ley sirve de hoja de ruta para una serie de medidas que se tomaron luego, porque enumera los principios básicos de la lucha contra la desigualdad racial en Brasil.



El estatuto pretende "hacer efectiva la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos étnicos individuales y colectivos y la lucha contra la discriminación y otras formas de intolerancia étnica".



El texto reconoce que el concepto de población negra incluye a todas las personas que se identifican como negras o mestizas. También menciona la necesidad de políticas públicas para reducir las desigualdades, incluso mediante cuotas.



2012: Primeras cuotas, en las universidades



La primera ley de la historia que estableció cuotas raciales en Brasil se promulgó al inicio del primer gobierno de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff (2011-2016), avalada por Lula para sucederlo. La iniciativa reserva al menos el 50% de las plazas universitarias públicas a la población negra. Esta ley ha aumentado considerablemente la diversidad racial en la enseñanza superior, pero persisten las desigualdades en el acceso de los licenciados negros al mercado laboral.



2014: Cuotas en la función pública



Dos años más tarde, una nueva ley reservó a la población negra el 20% de los cargos otorgados en concursos de servicio público.



Enero 2023: Insultos racistas castigados con severidad



El 11 de enero, diez días después de iniciar su tercer mandato, Lula promulgó una ley que endurece las penas por insultos racistas, que pasaron de ser sancionados con un máximo de tres años a entre dos y cinco años de cárcel.



Marzo 2023: nuevas cuotas en la administración pública



A diferencia de la ley que entró en vigor en 2014, el decreto firmado por Lula el martes no afecta a los puestos de la función pública obtenidos por concurso, sino a los "cargos de confianza", es decir, aquellos que se cubren por nombramiento. Reserva a la población negra el 30% de esos puestos en la administración federal, una proporción que deberá alcanzarse en 2025. Según la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, actualmente sólo el 5% de estos puestos están ocupados por personas de raza negra.

AFP