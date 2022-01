Desde el sábado 15 de enero Perú vive una de las emergencias ambientales más preocupantes en su historia.



Alrededor de seis mil barriles de crudo se vertieron al mar mientras un barco petrolero descargaba en la refinería La Pampilla, propiedad de la petrolera española Repsol y situada en el distrito provincial de Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima.

De acuerdo con un comunicado de la empresa petrolera, el incidente se presentó debido al fuerte oleaje provocado por la erupción del volcán en Tonga.



Esta crisis fue declara 'emergencia ambiental' durante 90 días por el presidente Pedro Castillo.



Varios grupos de limpieza han rescatado animales afectados por el derrame. Foto: AFP

En total hay 21 playas de la costa del Pacífico afectadas, por lo que el Ministerio de Salud mantiene la recomendación a la población de no acercarse a ninguna ya que acarrearía un "grave riesgo para la salud".



Asimismo, las personas encargadas de realizar las limpiezas del crudo han reportado avistamiento de fauna gravemente afectada por la gigantesca mancha.

Fauna en peligro

Según Guillermo Ramos, biólogo marino del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), se debe actuar de inmediato para evitar que más especies de animales marinos y terrestres sigan muriendo.



"Salvar a la aves es de vida o muerte. Si la mancha de petróleo sigue, obviamente va a haber peligro de más muertes. Las especies se alimentan de crustáceos, peces que ya están contaminados", dijo a 'AFP'.

Las aves están siendo atendidas por veterinarios expertos. Foto: AFP

Además, Ramos aseguró que los brigadistas de Serfor, que participan en las limpiezas del crudo, reportaron un número indeterminado de aves y nutrias marinas muertas.



Por otra parte, el zoológico Parque de Las Leyendas se está haciendo cargo de unos 40 animales rescatados de las playas.



"El pronóstico de las aves es reservado, estamos esperando cómo van día a día. Estamos haciendo un esfuerzo denodado. No es una cosa habitual que esto ocurra y tratamos de hacer lo mejor posible", declaró Liseth Bermúdez, bióloga del zoológico, a 'AFP'.



La experta dijo que los animales están siendo atendidos por médicos veterinarios en una zona especial del zoológico. Las aves están siendo alimentadas, hidratadas y les practican medicina preventiva con fármacos antifúngicos y antibacterianos.



"Jamás, en la historia del Perú, se ha visto una situación similar. No hay precedente de un tipo de derrame en la costa peruana. No creíamos que iba ser de esta magnitud", agregó Bermúdez.



Hasta el momento han sido cinco especies de aves rescatadas en los distritos de Ventanilla, en la provincia del Callao, y Ancón, en Lima, Según 'AFP'. Hay unas 13 guanay, tres cormoranes, 13 chuitas y seis pingüinos de Humboldt, una especie protegida por el Estado peruano debido al peligro de extinción al que se enfrentan.



Según el biólogo Ramos, la mayoría se encuentran en estado crítico. Además, comentó que más de 150 especies de aves dependen del mar para alimentarse y reproducirse.



Por otra parte, Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú, explicó que algunos componentes del crudo de petróleo, como los hidrocarburos aromáticos, pueden afectar la reproducción de los animales y provocar malformaciones embrionarias, especialmente en aves, peces y hasta tortugas.

¿Qué dice la petrolera?

Según las autoridades peruanas, un buque de bandera italiana fue el que derramó los barriles sobre el Pacífico frente a la refinería La Pampilla, administrada por la empresa española Repsol.



Por el momento, la petrolera atribuye el accidente al fuerte oleaje ocasionado por la erupción volcánica en Tonga. Foto: AFP

Sin embargo, la empresa niega cualquier responsabilidad, pues aseguran que el derrame sucedió después de que se consultara a la Marina de Guerra. De acuerdo con su versión, esta institución no brindó ninguna alerta de tsunami y por ello, el buque continuó descargando petróleo a su refinería con normalidad.



Pese a la negativa de la petrolera, el Estado peruano exige responsabilizarse de inmediato por el daño, pues ha afectado de manera grave a la fauna y flora marina, así como a cientos de familias que vivían de la pesca y que se han quedado sin trabajo.



Por el momento, la embarcación responsable del derrame no puede zarpar de las costas peruanas hasta que se presente una carta con una fianza de unos 39 millones de dólares, o hasta que terminen las investigaciones sobre el vertido, según detalló 'AFP'.

Así las cosas, personas de colectivos de defensa de los animales, pescadores y ciudadanos realizaron un plantón de protesta frente a la empresa Repsol en el distrito de Ventanilla este domingo. Algunos de los mensajes eran: "Repsol hazte cargo" y "El crimen ecológico no quedará impune".



Vale destacar que La erupción del sábado 15 de enero en Tonga provocó fuertes oleajes en Perú. Según datos oficiales de las autoridades, el mar se salió en algunas playas e inundó restaurantes, mientras en la playa de Naylapa dos mujeres fallecieron arrastradas por las olas.



“Lamentamos el sensible fallecimiento de dos personas, que fueron halladas sin vida por efectivos de la comisaría San Martín, en la playa Naylamp, cuando el oleaje era anómalo”, informó la Policía Nacional del Perú (PNP) en Twitter

