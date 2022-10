El economista chileno Andrés Velasco aplica aquel refrán según el cual ‘de lejos se ve más claro’.



Profesor del London School of Economics, donde es decano del Instituto de Políticas Públicas, le sigue la pista de manera permanente a la región desde Inglaterra.



Tanto el hecho de haber sido ministro de Hacienda de Michelle Bachelet durante cuatro años como el haber intentado suerte en la política le confieren una experiencia única para interpretar la compleja coyuntura actual. Invitado a la asamblea de Camacol que tuvo lugar en Barranquilla esta semana, habló en exclusiva con EL TIEMPO.

El FMI viene de revisar a la baja sus proyecciones sobre el crecimiento de América Latina, que otra vez están por debajo del promedio mundial. ¿Qué le dice eso?

América Latina tuvo una caída brusca con la pandemia, una recuperación bastante rápida y, para la gran mayoría de los países, lo que viene ahora es el estancamiento. Pero el problema no comenzó ayer.



Hace tiempo que la región solo crece en función de los auges de precios de los recursos naturales. La productividad se incrementa poco o nada, y la baja inversión no aporta al crecimiento. Este problema de larga data es el elefante en la habitación, pero no parece existir un sentido de urgencia al respecto ni el consenso político para hacer algo.

Pareciera que la región comenzó a hacer con tiempo la tarea en materia de inflación, pues sus bancos centrales comenzaron a subir tasas antes que los de otros sitios.

A pesar ello, los resultados son mixtos. ¿Por qué?

Antes que nada, porque la pandemia dañó las cadenas de suministro y la invasión rusa redujo la disponibilidad de granos y combustibles, con el consecuente aumento de precios. Además, porque varios países se han tardado en retirar los estímulos fiscales que fueron imprescindibles durante la crisis de salud pública.



Y naciones como Chile y Perú, que cometieron el error de permitir el retiro de fondos privados para enfrentar la pandemia, cuando los gobiernos estaban en condiciones de ayudar a las familias, provocaron un auge en el consumo que a los bancos centrales les ha costado aplacar.



Las condiciones internacionales vienen de mal en peor.

¿Cómo enfrentar ese viento en contra?

Las condiciones internacionales vienen malas y todo indica que empeorarán. Hoy enfrentamos más turbulencia geopolítica –en Rusia, China, Irán y varios otros rincones del planeta– que en ningún otro momento del último cuarto de siglo. Una recesión es altamente probable, tanto en Europa como en Estados Unidos.



China parece condenada a un período de bajo crecimiento e inestabilidad financiera. Y para más remate, las tasas de interés no paran de subir. En el pasado, cada vez que eso ocurrió, algún país emergente, o más de alguno, entró en crisis.



Frente a esto, lo primero es enfrentar la dificilísima coyuntura internacional con buena política. Necesitamos acuerdos para enfrentar lo que viene –en materia fiscal, de apoyo a las familias, y de medidas a favor del crecimiento y la productividad–.

¿Cree que nuestros países están mejor preparados que antes para salir relativamente bien librados de la turbulencia?

Sí y no. La buena noticia es que nuestros bancos centrales y nuestras instituciones fiscales han demostrado ser más solidas y más resistentes de lo que nadie pensó. Y esa solidez se refleja en la credibilidad que les otorgan los mercados.



Hace 15 años, durante la crisis financiera global, solo Chile tuvo el espacio para efectuar políticas monetarias y fiscales fuertemente contracíclicas. Dos años atrás, en el momento más álgido de la crisis del covid-19, al menos media docena de economías latinoamericanas bajaron sus tasas de interés y aumentaron sus déficits fiscales, y el mercado global se lo tragó de lo más bien.



Además, hoy las expectativas de inflación de mediano plazo se mantienen razonablemente bien ancladas en la mayoría de los países. La mala noticia es que hoy todos tenemos mucho menos espacio fiscal. El peso de la deuda pública aumentó mucho durante la pandemia.



Cuesta imaginar que, en la recesión que viene, los países de la región puedan usar la política fiscal como principal amortiguador anticrisis.

¿Por qué aquí en Colombia nos debería preocupar el deterioro del ambiente global?

Por la misma razón que a todos los países de la región debería preocuparnos. Somos economías relativamente pequeñas, que nos ganamos la vida vendiéndole algo al resto del mundo. Si el mundo tiene problemas, nosotros también los tendremos. Esa es una lección obvia de nuestra historia reciente y no tan reciente.

¿Y cuál es el riesgo de no prestarles atención a los mercados internacionales?

Los altibajos de los mercados internacionales siempre terminan haciéndonos prestar atención, querámoslo o no. La diferencia es que estos remezones a algunos países los encuentran preparados y a otros, no. Y esta falta de preparación se paga, en términos de actividad económica, empleo y bienestar.

¿Cuál es la responsabilidad de los empresarios en esta situación?

Decir que los empresarios deben seguir emprendiendo e invirtiendo es una obviedad. Más me inquieta su papel político. Muchas veces los empresarios parecen ser el freno a los cambios. Me gustaría verlos como el acelerador del cambio.



En calidad de empleo, lucha contra la discriminación, innovación tecnológica, reducción de las emisiones y ralentización del calentamiento global, el empresariado debe estar a la vanguardia de las muy necesarias transformaciones.



En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels argumentaron que el capitalismo suele ser revolucionario. A los empresarios ahora les toca demostrar que Marx y Engels tenían razón.

¿Qué le preocupa de los años que vienen, tanto en el ámbito global como en el regional?

Para Velasco el régimen de Daniel Ortega (foto) en Nicaragua es casi una dictadura. Foto: Agencia EFE

En la región, me preocupa la baja en la calidad de la política y los ataques contra la democracia liberal. Venezuela es una dictadura, Nicaragua casi lo es, y El Salvador avanza (aunque en realidad uno debería decir que retrocede) rápidamente en esa dirección.



En muchas naciones del vecindario se suceden los gobiernos sin mayoría parlamentaria, a los que les resulta imposible gobernar y poner en práctica los programas por los que, se supone, resultaron elegidos. Es una receta perfecta para el desencanto y la frustración con la democracia.



En el mundo, el riesgo de conflicto entre Estados Unidos y China es lo que debe quitarnos el sueño a todos. Alguna vez China pareció un gigante benigno que iría volviéndose más liberal a medida que prosperaba. Hoy sabemos que esa esperanza fue vana.



China es un país represivo y cada día más proclive al uso de la tecnología para controlar a la población. El clima político interno se ha deteriorado, y ello incidirá en la inversión y el crecimiento. Una China que se sienta debilitada puede resultar más volátil e impredecible.

¿Y qué le da esperanza?

Creo en ese cliché tan certero: en toda crisis hay una oportunidad. La necesidad de contener el calentamiento global trae aparejada para América Latina la oportunidad de convertirse en el gran proveedor de energía limpia, principalmente solar y eólica.



El hidrógeno verde puede ser el nuevo sueldo de la región. Y la revolución del Zoom implica que un arquitecto en Bogotá o Buenos Aires, en vez de manejar un taxi, puede diseñar un edificio en Bruselas o Baréin. Un ingeniero o un contador pueden hace su trabajo desde su casa, para clientes en todo el mundo. Las oportunidades están. Lo que queda por ver es si sabremos aprovecharlas.